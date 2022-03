Fiscalía debe investigar a jurados que confesaron delitos electorales en redes sociales

Fotografía Misión de Observación Electoral, MOE.

Tras las elecciones de este domingo 13 de marzo, las denuncias y testimonios sobre el fraude electoral han acaparado el centro de la opinión pública, sin embargo, lo que más sorpresa ha causado es la confesión descarada de las mismas personas que cometieron ese delito. Es el caso de Suani Lefevre Bessudo, nieto de Jean Claude Bessudo, presidente de Aviatur y quien por medio de redes sociales hizo alarde de haber obstaculizado la votación.

Según el mismo relato del joven, la acción se realizó particularmente con las y los votantes del Pacto Histórico. El joven fue designado como jurado de votación, sin embargo el aprovechó la situación para tergiversar el voto de los y las sufragantes.

«Les hice una hijue… a los petristas, y si se preguntan como hice, pues muy fácil, cuando ellos votan, tú tienes la cédula de ellos y tienes que darles un pedazo de papel que dice que tienen un día libre y yo no se los daba y si lo pedían, pues yo ponía un nombre falso y otro número de cédula. Además, si no se daban cuenta, les daba el papel electoral de Fico o del Centro Democrático y mucha gente no se dio cuenta (…) De nada, Colombia”, afirmó el joven, que además uso un lenguaje agresivo en contra de los votantes de la coalición afectada y de las personas que rechazaran su anulación de votos.

Suani Lefevre Bessudo, estudiante de la Universidad De Los Andes, hijo de Sandra Bessudo y nieto del presidente de Aviatur Jean Claude Bessudo, en su cuenta "privada" de instagram nos explica como hizo fraude electoral. pic.twitter.com/SFxr5xiEC7 — Anonymous Colombia 🇨🇴 (@Anonymous_CO) March 15, 2022

MOE lamentó la realización de este tipo de «maniobras engañosas»

Frente a este caso y otras denuncias realizadas por las mismas personas implicadas, la Misión de Observación Electoral, MOE, se pronunció ante las «maniobras engañosas que constituyen fraude al sufragante, al igual que acciones que constituyen alteraciones de los resultados y falsedad en documento público» y exigió que se realice un recuento de las votaciones.

«Debido a la gravedad de los hechos, tanto para la legitimidad del proceso electoral y sus resultados, como para aquellos ciudadanos y ciudadanas que depositaron sus votos en esas mesas de votación confiando en la transparencia de los jurados, la organización electoral debe garantizar la realización del reconteo de los votos en las mesas en las que estas personas tuvieron presencia, sin importar la instancia en la que en este momento se encuentre el proceso de escrutinio«. MOE.

La Misión también solicitó que se informe a los votantes de las mesas en la que este tipo de jurados habrían causado afectaciones y exigió a la Registraduría Nacional dar entrega de los certificados correspondientes, en caso de que estos presenten incongruencias.

La MOE recordó que quienes tengan que asumir el cargo de jurado de votación y realicen este tipo de acciones, pueden recaer en el delito de falsedad en documento público y fraude al sufragante, «la MOE les recuerda a los ciudadanos que fungieron como jurados de votación y a quienes realicen estas funciones en las próximas elecciones, que están cumpliendo funciones públicas transitorias y -por tanto- están sujetos al régimen disciplinario. Por esta razón, sus actuaciones tienen consecuencias tanto de tipo administrativo como de tipo penal«.

Tras la polémica, Jean Claude Bessudo, manifestó que, «debo decir, para empezar, que él nunca dejará de ser mi nieto; es inevitable. Lo único que puedo esperar es que la Fiscalía, que anunció una investigación de oficio, proceda y actúe con todo el rigor que señalan las normas, con base en lo que finalmente encuentre».

La MOE manifestó que el joven y la otra persona que por medio de sus redes sociales confesaron la comisión de los delitos, hicieron un daño irreparable al no respetar las preferencias políticas. «la MOE lamenta profundamente este tipo de actuaciones que ponen en peligro y desprestigian la democracia colombiana, al hacer que se cuestione la legitimidad y transparencia de los comicios», agregó la organización.

Finalmente se invita a que las personas que quieran garantizar la transparencia electoral se convierta en testigo de los procesos, garantizando que el voto de cada persona, sin importar por qué partido, coalición o candidato/a sea respetado.

Otras noticias:

Reconteo de votos recuperaría tres curules del Pacto Histórico

«Los colombianos votamos hasta las cuatro, después vota el Gobierno»: joven sobre denuncia de fraude electoral en Pereira