El registrador Alexander Vega se arrepintió de hacer recuento de votos

Registrador Alexander Vega. Fotografía tomada de la Revista Semana.

A pesar de que ya pasó más de una semana de las votaciones del 13 de marzo, la transparencia electoral sigue siendo cuestionada en Colombia. Tras la «recuperación» de casi 400.000 votos y tres curules del Senado por parte del Pacto Histórico, sorprendió una polémica propuesta del registrador nacional del Estado Civil, Alexander Vega.

Este domingo 21 de marzo, Vega, afirmó que solicitaría al Consejo Nacional Electoral que se realizará un recuento general de los votos depositados para definir al Senado de la República, esto además se da tras los cuestonamientos de sectores políticos de derecha.

Le sugerimos leer: Registraduría y gobierno no tienen legitimidad para hacer el reconteo de votos: Bejarano

Sin embargo, este 22 de marzo, en medio de la Comisión Nacional para la Coordinación y Seguimiento de los Procesos Electorales en la que participaron 16 partidos políticos, el registrador Alexander Vega se retractó de su sugerencia.

La decisión fue tomada debido a que la mayoría de colectividades manifestaron que no apoyaban la acción del registrador, pues esta podría implicar una daño mayor al que causaron las fallas de los formularios E-14, fallas que el mismo Vega confirmó y que la Misión de Observación Electoral y la Misión de Observación Electoral Unión Europea también señalaron en sus informes iniciales.

“La solicitud que ayer plantee era para presentarla hoy. No he presentado ninguna quiero aclarar eso y se hizo con el propósito de buscar una salida. Para tranquilidad de las fuerzas políticas no voy a presentar la solicitud de reconteo de votos. Por parte de la Registraduría no la vamos a presentar”

Registrador Alexander Vega.