Acuerdo sobre confianza electoral: propuesta de Humberto de la Calle sobre Registraduría

El senador electo Humberto de la Calle. Fotografía archivo Semana.

El senador electo de la Coalición Alianza Verde Centro Esperanza, Humberto de la Calle, a través de una columna publicada en su cuenta de Twitter, dio a conocer una propuesta de acuerdo nacional sobre medidas que puedan reducir el riesgo de anomalías en los conteos de los votos electorales.

La propuesta se debe a la reciente abertura de una investigación por parte de la Procuraduría contra el Registrador Nacional Alexander Vega, por presuntas irregularidades en las elecciones del pasado 13 de marzo para el Congreso.

Para el ex vicepresidente de la República mecanismos como estos perfilan un riesgo “para la democracia, e incluso, para el orden público”. Las anomalías y la no coherencia de los votos entre el preconteo y el escrutinio han sido criticadas por todas las bancadas del Congreso. El Registrador Vega, por lo tanto, fue convocado por el Senado para dar explicaciones sobre los hechos, invitación a la que no acudió.

Un país serio no puede someterse a definir un aspecto muy importante como la escogencia de su Presidente, bajo la espada de Damocles del desconocimiento del resultado. Humberto de la Calle

De la Calle, finalmente, propone un paquete de 7 propuestas, que en su opinión pueden “minimizar el riesgo”:

“Una especie de triunvirato”, compuesta por el Registrador y dos figuras más “de la más alta credibilidad”, para mayores garantías;

revisión de los formularios;

sistemas de captura digital de transmisión inmediata;

una pedagogía que enseñe que es mejor demorarse en difundir los resultados “a beneficio de una transmisión segura de los datos”;

revisión internacional del software;

limitación del uso imparcial de encuestas;

compromiso de las fuerzas políticas en respetar los resultados y en no “anunciar fraudes sin evidencias suficientes”.

