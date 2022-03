«Los colombianos votamos hasta las cuatro, después vota el Gobierno»: joven sobre denuncia de fraude electoral en Pereira

Fraude electoral es denunciado en los comicios de Pereira. Fotografía Registraduría Nacional del Estado Civil.

Los comicios del pasado 13 de marzo en los que se eligieron a las y los 108 senadores y 172 representantes que conforman el Congreso de la República, las 16 curules de paz y a los candidatos de tres consultas presidenciales, no se salvaron del fraude electoral denunciado en otras ocasiones.

Las redes sociales estuvieron inundadas de denuncias de votantes que señalaban que había compra de votos, fallas en el conteo y desinformación. La periodista Sidssy Uribe, quien es reportera de nuestro medio aliado Canal Dos de Cali, hizo público el testimonio de la trabajadora social, Nataly Carmona.

Según la joven su denuncia reflejaría un procedimiento irregular que habría sido auspiciado por la misma Registraduría Nacional. Según el testimonio compartido por medio de Facebook, la joven fue contratada por la Unión Temporal Disproel, empresa contratada para el conteo departamental junto a Indra, encargada del recuento nacional de los votos.

Todo inicia cuando la joven aplica a uno oferta laboral que ofrecía 250.000 pesos colombianos de manera «fácil». «Nos comentaron que eran una empresa que realizaban un preconteo para cuatro departamentos los cuales son Meta, Guaviare, Guainía y Arauca (…) que lo que teníamos que hacer nosotros solamente era recibir la llamada de estos lugares para obtener los resultados de lo que contaban en las mesas (…) Inicialmente teníamos que firmar un compromiso con un juramento de que lo que pasará allá dentro no podíamos decir», narró Nataly.

Además de hacerles firman un documento de confidencialidad, la mujer relato que cada documento firmado era únicamente conservado por los «empleadores» y no dejaban a las personas contratadas tener copias o tomarle fotografía, de hecho se les prohibió ingresar teléfonos celulares o cualquier elemento, incluso comida.

Dentro de la supuesta capacitación, según Nataly se les informó que en los «formularios no podíamos poner ni equis (X) ni asterisco (*) ni ceros (0) en los resultados, es decir que, si era 75 era 75, no podíamos poner 0075, ni **75, que teníamos que dejar el espacio en blanco. Bueno hasta ahí pues uno dice como que hay cosas extrañas, pero pues finalmente necesito dinero. Finalmente pregunté, ese día me animé a preguntar que porqué un preconteo ya que en mi ignorancia en los procesos electorales no existe un preconteo de ciudad a ciudad».

Antes del 13 de marzo, ya se estaban registrando»votos»

Cabe aclara que la denuncia de la Carmona se da el mismo día de las elecciones, es decir que su primer día de «trabajo» se presentó antes de que las y los ciudadanos votaran. De hecho la mujer denuncia que se dirigió a la Registraduría porque desconocía su lugar de votación y la página de Infovotantes presentó fallas.

En el lugar a la mujer se le indica su puesto de votación y al ver a tres registradores reunidos les manifiesta si saben lo del preconteo y les comentó que le parecía raro que no la dejaran llenar los espacios en blanco.

«En ese momento todos se miraron, ignoraron la situación completamente, me entregaron el CD y me pusieron a firmar a (…) Solamente a mí me entregaron una hoja para firmar en donde me pedían mi nombre, mi movimiento político, mi firma, yo lo llene. A las 2:00 de la tarde llegué a donde se encuentran en este momento haciendo el pre conteo, estaba allí y llega la persona encargada y me dice «oye que pena contigo es que necesitamos que te retiras de la operación porque sabemos que tú haces parte de un movimiento político, si bien sabes que nosotros somos apolíticos, pero la verdad preferimos que este proceso sea completamente transparente, y el hecho de que tú hagas parte de un movimiento político y más que todo de testigos electorales creo que se puede dar para un mal entendido». Afirmó Nataly Carmona.

Mujer teme por su vida y la de su familia

Nataly contó que los datos que llenó en la Registraduría fueron requeridos únicamente a ella y no a dos personas que se encontraban antes. La mujer señaló que la empresa en donde trabajo con el preconteo nunca la dejaba acumular hojas, y hoja que se iba llenado con los supuestos votos era recogida por un «patinador».

«En ese lugar quedaron con mi fotografía de carnet, con mi nombre completo, quién soy yo, con mi hoja de vida. En la Registraduría también ya tienen mis datos completos. Podemos darnos cuenta que de una vez reportaron (…) La verdad este momento si tengo mucho miedo, la verdad de hecho me fui a escondidas del lugar, me senté por un rato de donde me dijeron que me quedara sentada, lejos de la operación, pero finalmente no aguanté porque no quería quedarme allá sentada viendo como nuevamente nos iban a robar hasta el miedo». Nataly Carmona.

