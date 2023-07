Estado colombiano ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima de un ‘falso positivo’

Luego de 15 años del asesinato y la desaparición forzada de Alix Fabián Vargas Hernández a manos de militares adscritos al grupo de caballería mecanizado no. 1 «General José Miguel Silva Plazas», el Estado colombiano ofreció disculpas públicas a la familia de la víctima. El ministro de Defensa enfatizó en que este no será el primer acto público de perdón liderado por el Estado y la cartera castrense.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. En medio de un hecho inédito, pues es la primera vez que un ministro de Defensa y un comandante del Ejército reconocen de forma abierta la responsabilidad del Estado en estos crímenes, se cumplió este miércoles 5 de julio el acto de perdón por parte del Estado por el crimen del joven Alix Fabián Vargas, perpetrado en agosto de 2008 por integrantes del Ejército Nacional y que después fue presentado como un integrante del ELN abatido en combates registrados en el sur de Santander.

Este acto hace parte de las medidas de reparación integral dispuestas en la sentencia que emitió el Consejo de Estado en noviembre de 2018, en la que declaró responsable a la Nación por la ejecución extrajudicial (Falso positivo) de Alix Fabián. Dicha instancia judicial estableció que nunca existió un supuesto combate y que la acción de los militares obstaculizó la identificación de este joven.

El acto tuvo lugar en el auditorio Teresa Cuervo Borda del Museo Nacional y estuvo encabezado por el ministro de Defensa Iván Velásquez Gómez quien, sentado al lado de Ilba Hernández y Diana Vargas, madre y hermana de Alix Fabián, repudió el crimen cometido en 2008 y se comprometió en revisar todos los actos de reconocimiento impartidos por el Consejo de Estado para más familias que exigen justicia.

“Este acto es el reconocimiento del Estado de que la muerte de Alix Fabián Vargas no ocurrió en el marco de una confrontación armada con grupos al margen de la ley sino que fue un abuso de poder. Por esta razón ofrezco excusas y pido el perdón a nombre de la Nación a la familia y amigos de Alix Fabián. Honro también la memoria de su padre Jorge, que murió un año después en medio de la pena moral que no pudo superar y falleció sin conocer la verdad de lo sucedido con su hijo”, expresó Velásquez.

El Ministro de Defensa, Iván Velásquez, también dio a conocer que serán revisadas todas las órdenes emitidas de reparación similares para hacer los correspondientes eventos de excusas y petición de perdón a las víctimas. Foto: Colprensa.

Por su parte, el comandante del Ejército Nacional, mayor general Luis Mauricio Ospina Gutiérrez también estuvo presente e hizo públicas las disculpas de las Fuerzas Militares: “En mi calidad de comandante del Ejército Nacional los acompaño hoy para reconocer no solo el sentimiento de tristeza por la muerte de Alix Fabián Vargas sino también para resaltar la importancia que tenemos como Estado de garantizar que estos hechos no se repitan. Ofrecemos las más sinceras disculpas y pedimos perdón a los familiares por estos hechos”.

Vargas, de 25 años de edad, fue encontrado muerto en el corregimiento de Susa, Onzaga (Santander) el 8 de agosto de 2008, lejos de su vivienda habitual en Tunja, de donde partió atraído por una oferta de trabajo. Los integrantes del Ejército presentaron falsamente el crimen como una baja en combate y a Alix Fabián como parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En nombre de la familia tomó la voz su hermana menor, Diana Vargas Hernández, quien ofreció unas palabras de homenaje a su difunto hermano, agradeció a las autoridades estatales y envió un mensaje: «Por fin se escuchan las disculpas anheladas. Pero, ¿por qué de las personas que no tuvieron nada que ver y no de las personas que mataron a nuestro hermano? Recordamos a las más de 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y agradecemos a la Comisión Colombiana de Juristas, que nunca nos dejaron solos”, dijo.

Asimismo, el evento contó con la presencia de la directora de la Comisión Colombiana de Juristas, Ana María Rodríguez Valencia, quien señaló que “después de más de 15 años de espera la sociedad colombiana y la familia Vargas Hernández reciben de las autoridades cosas que esperaban hace mucho tiempo: una disculpa, pero sobre todo la verdad de lo que le pasó a Alix Fabián y la recuperación de su dignidad. Es urgente que la Fiscalía avance en las investigaciones de este crimen y de quienes entonces comandaban ese pelotón”, indicó.

La orden de revisar los actos de reconocimiento engavetados

Velásquez también dio a conocer que serán revisadas todas las órdenes emitidas de reparación similares para hacer los correspondientes eventos de excusas y petición de perdón a las víctimas. Sobre esto, añadió que en esos eventos sucesivos sean convocadas las familias de quienes fueron asesinados dentro de esa dinámica del conflicto.

“Este no es un acto familiar, sino un acto de país y tenemos que organizarlo como un acto de país que reconoce un grave error, un grave crimen que se cometió por el que no solo sentimos vergüenza, sino que estamos dispuestos a no repetir jamás”, agregó el ministro

Luego aclaró que la medida más efectiva de no repetición es manifestar de manera pública el arrepentimiento y detallar la verdad de los hechos.

Actualmente, el caso de Alix Fabián Vargas y el de otras tres víctimas de desaparición forzada y homicidio presentado falsamente como baja en combate están siendo analizados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que resaltó la demora injustificada de más de una década sin esclarecer lo ocurrido con estos cuatro jóvenes y sin judicializar a los responsables.