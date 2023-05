Con una gran marcha y mucha alegría se celebró el día del trabajo

Este primer de mayo se celebró desde las 9 de la mañana la conmemoración del día del trabajo con marchas acompañadas de música, zanqueros y malabaristas. Las manifestaciones se realizaron en diferentes lugares del país. El presidente Petro pidió en su cuenta de twitter salir a marchar en favor de sus propuestas.

Por Carolina Toro Leyva, Contagio Radio

Bogotá. Este lunes primero de mayo se conmemoró el día internacional del trabajo con marchas en diferentes partes del país, que estuvieron convocadas desde las 9:00 a.m. por los sindicatos CUT, CGT, CCT, Fecode, entre otros. También participaron diversas organizaciones sociales y estudiantes. Como característica especial, la jornada de este año tuvo la petición del presidente Gustavo Petro de apoyar las reformas pretendidas por su Gobierno.

El trasfondo político es la búsqueda de apoyo popular al Gobierno tras el remezón de Gabinete, la dificultad en sacar adelante sus proyectos sociales en el Congreso y la caída en la imagen del presidente y su equipo que muestran las encuestas de opinión.

Algunas otras ciudades que se unieron a este llamado fueron: Tunja, Boyacá; Florencia, Caquetá; Popayán, Cauca; Manizales, Caldas; Yopal, Casanare; Valledupar, Cesar, Santa Marta, Magdalena; Villavicencio, Meta; Pasto, Nariño; Armenia, Quindío; Bucaramanga, Santander; Ibagué, Tolima; Cali, Valle del Cauca.

Por su parte el comandante operativo encargado de la Policía Metropolitana de Bogotá, el coronel Wilfrido Wilford Méndez informó que para la jornada de manifestaciones se contó con el acompañamiento de 2000 uniformados de la institución. La jornada trascurrió sin disturbios en los diferentes puntos de concentración.

Los manifestantes hicieron una gran fiesta con zanqueros, malabaristas y bombos. Algunos hicieron arengas en favor de las reformas del mandatario y de su gestión en estos meses de Gobierno.

Arranca el discurso presidencial

Pasada la 1:30 p.m. desde el balcón presidencial arrancó el discurso de Gustavo Petro, en el cual el mandatario habló sobre la reforma a la salud para que todas las personas puedan tener acceso y lograr construir un sistema de salud que garantice ese derecho universal para todos y no para unos cuantos.

El mandatario volvió a expresar su opinión, llamando mentirosos a los medios de comunicación y personas que afirman que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. “Por eso que mentirosa las frases aquellas que repiten una y otra vez los medios de comunicación, diciéndole al pueblo que tenemos uno de los mejores sistemas de salud del mundo; qué gran mentira, qué manera de engañar”.

https://twitter.com/i/broadcasts/1vAxRAygwRPJl

Durante su discurso, en el marco del Día del Trabajador, Petro resaltó que si durante los años de gobierno que tuvo López Pumarejo en Colombia, se hubieran aprobado las reformas que este planeaba, hoy el país tendría más igualdad.

Asimismo, señaló que “un empresario no puede tener ganancias sin trabajadores… Por tanto, el pedir unos criterios de mayor dignificación del trabajo no son un absurdo, tienen que ver con construir una sociedad más igualitaria, más justa”.

El mandatario expresó que la juventud debe ser uno de los pilares en el futuro de Colombia, sin embargo, de la misma forma argumentó que una persona que no puede estudiar porque debe trabajar para poder solventar las necesidades básicas, es un joven que ha perdido la libertad.

Con cánticos de “Resistencia”, las personas que llegaron hasta el balcón de la Casa de Nariño detuvieron durante varios segundos el discurso del presidente, Gustavo Petro, cuando este se refirió a la juventud y las personas que participaron del denominado “Paro Nacional”.

“La lucha permanente se da con un pueblo movilizado, y al frente de ese pueblo movilizado debe estar la juventud, el pueblo trabajador, la clase trabajadora, porque no nos debe llamar a la tristeza, a ocultar que la mayoría de Colombia pertenece a una clase obrera; yo me pregunto si ha llegado la hora de que el pueblo trabajador tome decisiones, ya no solamente proteste, sino que se decida a gobernar”.