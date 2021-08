Condenan a siete militares por abuso sexual de niña indígena

Fotografía tomada de El Mundo.com.

El juez 1 promiscuo del circuito de Apía, condenó a 16 años de prisión a seis soldados por abusar sexualmente de una niña indígena Embera Katío de 12 años. Un séptimo militar recibió una condena de 8 años por su complicidad en el delito de acceso carnal abusivo contra un menor de 14 años.

De acuerdo a la información de la Fiscalía General de la Nación, los involucrados en la violación, aceptaron en octubre de 2020 su responsabilidad en el abuso sexual perpetuado el 21 y 22 de junio de 2020 en el corregimiento de Santa Cecilia en el municipio de Pueblo Rico, Risaralda.

160 investigaciones también arrojaron evidencia contundente para condenar a Juan Camilo Morales Provea, Yair Stiven Gonzáles, Juan David Guaidia Ruiz, José Luis Holguín Pérez, Óscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth (cómplice), quienes estaban adscritos al Batallón de Alta Montaña en Génova (Quindío) y servían de apoyo al Batallón de Artillería San Mateo con sede en Pereira.

Un capitán estaría implicado en intento de encubrimiento del abuso sexual

Sebastián Escobar, abogado de la víctima, afirmó que la condena es insuficiente y no ejemplarizante y que no reconoce la verdad del abuso pues no condena la retención durante varios días de la que fue víctima la niña.

Los soldados fueron destituidos e inhabilitados por 20 años por parte de la Procuraduría General de la Nación. Por su parte, el Ministerio Público también manifestó que un capitán llevó a los acusados a mentir, pues dentro del campamento militar instalado dentro de la escuela Pio XXII se retuvo a la niña de 12 años.

