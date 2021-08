Cada tres días es asesinado un líder indígena desde la firma del acuerdo de Paz en Colombia

Fotografía ZonaCero.

Desde 1995, cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. De acuerdo a Naciones Unidas, la fecha busca dar reconocimiento a las comunidades, su cultura, lenguaje y saberes. La organización, también estima que son 476 millones de Pueblos Indígenas existentes, y se ubican en 90 países al rededor del mundo. 102 de estos Pueblos Indígenas se localizan en nuestro país y más del 50% de ellos se encuentra en riesgo de desaparecer en la actualidad.

Contagio Radio entrevistó a Leonor Zalabata, comisionada de derechos humanos del Pueblo Arhuaco, en la Sierra Nevada de Santa Marta; Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Secretaria Técnica Indígena (STI) y de la

Comisión Nacional de Territorios indígenas (CNTI) y a Jairo Guerrero, delegado del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO) por la Pachamama, en Pasto.

Los tres entrevistados manifestaron que este 9 de agosto, más que ser una fecha de celebración es para lanzar un llamado desde los Pueblos Indígenas al Gobierno Nacional, para que escuche las problemáticas que enfrentan las comunidades con el abandono estatal, la pandemia por Covid 19 y la presencia de empresas extractivas y grupos armados legales e ilegales.

«El 9 de agosto nace con exigencias de Pueblos Indígenas. Es un día para resaltar, evidenciar, visibilizar que aún en pleno siglo XXI, la discriminación contra los Pueblos Indígenas no ha desaparecido y el no cumplimiento de los derechos de los Pueblos Indígenas. Es un día para reconocer los conocimientos que tenemos y las soluciones que tenemos para resolver problemas a los que nos enfrentamos mundialmente». Camilo Niño, secretario técnico indígena de la STI y la CNTI.

Pueblos indígenas se resisten a desaparecer

Para Leonor Zabaleta, la situación actual de los Pueblos Indígenas en Colombia y el mundo es «consecuencia de las formas como se decide desde un ente político o administrativo las cuestiones de los Pueblos Indígenas, lo que no ha permitido que los pueblos no tengan trascendencia». Además afirmo que no hay garantías para la existencia de los Pueblos con identidad de cultura.

La comisionada de derechos humanos, también manifestó que históricamente los Pueblos Indígenas han sido estigmatizados en Colombia, como pueblos «salvajes» o «semisalvajes». «Lo vital lo fundamental tiene que ver con nuestras culturas, y nace de esa visón del universo, de la tierra y eso todavía no lo ha podido incluir el sistema global en los temas políticos y económicos de los países (…) Hay esperanzas en figuras como el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, pero el cambio que debería darse no se ha dado», agregó Leonor Zabaleta.

Los entrevistados también afirmaron que en la actualidad siguen trabajando por mantener la cultura e identidad indígena en Colombia, a pesar del racismo al que han sido sometidos desde el mismo Estado. «En la medida que nos integrábamos para no ser señalados como semisalvajes, perdíamos cultura, lengua, tácticas agrícolas y asuntos propios de la comunidad (…) Ese enfoque tiene que ver con la discriminación racial que existe todavía y que no se supera, no se supera simplemente con leyes, decretos o normas, tiene que haber un cambio en la mentalidad, reconocimiento y conocimiento que se debe trasmitir desde los colegios.

El paso del Covid 19 y su daño a los Pueblos Indígenas

Jaime Guerrero, afirmó que sumado al racismo que enfrentan las comunidades y al abandono de los gobiernos nacional, departamental y municipal, la pandemia del Covid 19, ha afectado y afecta actualmente a los Pueblos Indígenas con la muerte de los lideres, lideresas y ancianos de los Pueblos Indígenas que tenían consigo las memorias y el conocimiento de sus culturas.

Para el delegado indígena, a pesar de que no estaban preparados para enfrentar la pandemia, han logrado rescatar vidas a través de la medicina ancestral, sin embargo el Gobierno demostró que no supo dar manejo de la epidemia y fueron notables las fallas del sistema de salud en Colombia, especialmente en los territorios ocupados por comunidades campesinas, indígenas y afros.

Recientemente la comunidad indígena, lamentó la muerte por Covid 19 del líder indígena, Martín Tenganá Narváez, quien se desempeñaba como presidente de AICO. El sociólogo y antropólogo de 52 años murió falleció este lunes 9 de agosto en Hospital San Pedro de Pasto, Nariño.

Asamblea Departamental de Nariño lamentó la muerte del líder indígena.



Cada tres días es asesinado un líder indígena

Los entrevistados manifestaron que cuando se firmo el Acuerdo de Paz pensaban que social y medioambientalmente iban a tener soluciones en su territorios, pero el Gobierno Nacional en la actualidad no ha dado un cumplimiento integral de lo pactado en la Habana y no ha afrontado las más de 360 muertes de líderes y lideresas indígenas desde 2016.

«Después del Acuerdo de Paz, el Gobierno no fue capaz de ocupar las áreas que tenían las FARC y ahora aparecen 5, 6 grupos armados, con objetivos diferentes y que nos les importa la población. A menos de 5km se ubican bases de Ejército, pero eso no evita la presencia de grupos ilegales». Jairo Guerrero, delgado AICO.

Leonor Zabaleta, también manifestó que la solución de los territorios no es la presencia militar, pues esta ha sido detonante de agresiones y confinamientos de los Pueblos Indígenas en varias regiones del país. Para la comisionada es fundamental el diálogo entre el Gobierno Nacional, las instituciones y los Pueblos Indígenas para respetar su propia autonomía.

De acuerdo al testimonio de Leonor, en la Sierra Nevada de Santa Marta se han presentado conflictos con el actual gobernador del Pueblo Arhuaco, quien ha sido denunciado por tres mujeres de la comunidad por abuso sexual. Leonor manifestó que el Gobierno Nacional ha hecho caso omiso de los reclamos y ha demostrado que quiere eliminar a los Pueblos Indígenas con la división.

«El Gobierno respalda a los indígenas que los apoyan. El Gobierno quiere dividir a los Pueblos, para eliminar la autonomía indígena» Leonor Zabaleta, comisionada de derechos humanos del Pueblo Arhuaco.

Jairo Guerrero, también denunció que las solicitudes normativas que hacen pensando en el bienestar de la comunidad, la protección jurídica y territorial no ha sido tenida en cuenta «De 180 solicitudes, nos dicen que este años puede tener dos. Es decir que necesitaríamos 100 años».

Según los entrevistados en los territorios indígenas también hay una afectación ambiental grave, por la presencia de empresas mineras y petroleras y el manejo dado a los cultivos de coca, planta que es usada por sus beneficios nutritivos por parte de los indígenas.

Dentro del los llamados que hacen los Pueblos Indígenas al Gobierno Nacional esta que se cumpla el Acuerdo de Paz, en el que se planteó también el tema de cultivos ilícitos para evitar la expansión y los daños ambientales. La comunidad pidió también que se respeten finalmente los derechos que han sido consagrados en la Constitución del 91 y que se les reconozca como actores políticos.

