Comunidad de Usme y Policía Nacional conmemoraron este 28E en medio de una chancha, con ovaciones y mucho fútbol

Comunidad de Usme y Policía Nacional. Fotografía Contagio Radio / David Hernández.

Contrario a lo que creían algunos sectores, la conmemoración de los diez meses del inicio del Paro Nacional este 28 de enero trascurrió de manera pacifica y con mensajes claros de que la paz es posible. De acuerdo a información de la Alcaldía de Bogotá, 2.630 uniformados y uniformadas de la Policía Nacional «reforzaron» la seguridad durante este viernes, día en la que la sorpresa fue la manifestación pacífica de más de 500 personas en toda la capital colombiana.

En horas de la noche, el secretario de Gobierno de Bogotá, Felipe Jiménez Ángel y el mayor general Eliécer Camacho Jiménez, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, informaron que en la capital del país, la convivencia y la paz primaron durante las manifestaciones.

«Hoy Bogotá tuvo una jornada de trabajo, expresiones comunitarias y fútbol en paz. A esta hora la ciudad vive tranquilamente sus actividades nocturnas de viernes. Gracias a los jóvenes, vecinos, comunidades y servidores públicos que participaron! Entre todos lo logramos. ¡Gracias!», expresó la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

En la localidad de Usme, se realizó un enfrentamiento «épico» entre jóvenes de la Primera Línea y policías que dejaron todo en la chancha de fútbol del sector conocido como Cortijo, cerca a Santa Librada. Con un marcador de 8 – 4, los vencedores de este encuentro fueron los uniformados, pese a que la comunidad esperaba que el campeón del encuentro fueran los muchachos, los y las vecinas del sector se mostraron entusiasmados por lo que representaba dejar los escudos y la dotación policial de lado y defenderse únicamente con las piernas y el talento para maniobrar el balón.

Le sugerimos leer: Primera Línea y Fuerza Pública de Usme se enfrentarán, esta vez en una cancha de fútbol

CONTAGIO RADIO, acompañó el escenario deportivo y dialogó con la comunidad y los uniformados que formaron parte de los 90 minutos de juego.

Otra habitante del sector, cuyos nombres pidieron sean reservados, manifestó que insta a los jóvenes a que continúen con su lucha, pero de manera pacífica y también invito a la Policía Nacional a que sean más «conscientes y entiendan» que los y las jóvenes no salen únicamente por la adrenalina, sino para exigir trabajo, educación, comida y otros derechos.

Otro vecino de la localidad también expresó que el encuentro para él fue emotivo y demuestra lo mejor que hay en las y los jóvenes del sector.

«Es emotivo, demuestra que la Primera Línea no es como la han pintado, lo que saca la localidad de Usme no representa violencia. Estamos demostrando que se puede pedir colaboración para la localidad que no beneficie a solo una persona, sino a toda la comunidad. Por suerte Usme es una de las localidades con más artes, es bastante bacano darle un giro a lo que es el estallido social. Hay personas que han salido agredidas al igual que yo por parte de la Policía, es entendible que ellos deban reaccionar pero no con violencia. Estamos demostrando que si se pueden hacer para la Policía y la Primera Línea».

Habitante de Usme.