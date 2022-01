En Arauca por cada 27 habitantes hay un militar: Defensora de DDHH Francisca Castillo

Arauca. Fotografía EFE.

La situación en el departamento de Arauca sigue causando preocupación en todo el país. Desde este miércoles 26 de enero, defensores y defensoras de derechos humanos de esa región se trasladaron hasta Bogotá para exigir al Gobierno de Iván Duque que de respuesta eficaz a la violencia que padece la población y que finalmente cumpla de manera integral el Acuerdo de Paz firmado en 2016 por el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC-EP.

Dos de los delegados de esa Comisión y los expertos Gimena Sánchez y Luis Celis, aportaron en el análisis para este medio de comunicación y nos describieron lo qué está pasando en Arauca y la deuda histórica del Estado en cada región apartada del país.

En primer lugar, Luis Eduardo Celis, experto en conflicto armado, se refirió históricamente al departamento araucano, en el que según él los grupos armados han constituido control reglamentario, social e incluso en algunos casos económicos, aprovechando que en «Arauca, como en otras regiones, el Estado no sirve». De hecho el analista, manifestó que antes de la década de los ochenta la región estaba apartada del interior de Colombia y era más accesible conectar con el país venezolano. «Arauca empezó a ser importante para el país cuando se conocieron los yacimientos de petróleo», agregó.

«Tenemos una Arauca en donde hay como tres estados, el Estado colombiano formal que llegó desde mediados de los años 80 al rededor del petróleo, su interés fundamentalmente fue el petróleo, y otros dos estados informales, Estados en el sentido en que regulan la vida de las comunidades. Tenemos un estado informal formado por el ELN y un estado informal constituido por las FARC, que aunque en 2016 firmó el Acuerdo de Paz, en Arauca ha constituido disidencias (…) Lo que ha arrancado en estos últimos días, iniciando el 2 de enero, es un choque entre el ELN y las FARC por el control del territorio». Luis Eduardo Celis en CONTAGIO RADIO.

Gimena Sánchez, directora para los Andes de la Oficina en Washington para asuntos Latinoamericanos, WOLA, también manifestó que «Arauca ha sido abandonada totalmente por el Estado (…) Las rutas de donde sacan el petróleo están pavimentadas y aseguradas por el Ejército y es como que no hay civilización en términos de infraestructura. El interés es preservar el petróleo pero no a las personas que viven allí (…) Hay un enorme estigma de las personas de Arauca, por las guerrillas que han habido ahí y eso ha llevado a una frustración muy grande a los jóvenes (…) La Fuerza Pública del país no distinguen realmente entre los civiles y las guerrillas y eso es muy problemático, porque la realidad de Arauca es que hay una sociedad civil muy organizada que ha construido proyectos de alcance público solo, porque el Estado no ha estado allí».

«Históricamente el pueblo araucano ha generado las alertas, pero la respuesta es tardía»: Luis Carlos Mejía, coordinador de la Secretaría de Formación de la Fundación Joel Sierra

En la cabina de CONTAGIO RADIO, Luis Carlos Mejía, coordinador de la Secretaría de Formación de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra y Francisca Aidé Castillo, representante de Derechos Humanos del Oriente Colombiano en el Capítulo Arauca, confirmaron que en el territorio hay un abandono absoluto.

«Históricamente el pueblo araucano ha generado las alertas necesarias frente a los posibles asesinatos, masacres desplazamientos que se han dado en el departamento, pero la respuesta es tardía y inclusive la respuesta se da es después de los hechos, En el caso del carrobomba (en Saravena), nosotros nos encontrábamos en un taller de DD.HH. y autoprotección en la sede que fue objeto del atentado y nosotros informamos con oportunidad a las autoridades, a la Defensoría para que se activarán las alertas y que se generara una medida de protección, pero desafortunadamente a los dos días fuimos víctimas del atentado». Luis Carlos Mejía, coordinador de la Secretaría de Formación de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra

¿La culpa es del narcotráfico y la minería ilegal como afirma el gobernador de Arauca, Alejandro Miguel Navas Ramos?

«Es importante leer la posición del Gobernado con crítica, minería en el departamento de Arauca ya no hay porque es un departamento de llanura. Cultivos de uso ilícito dejó de haber hace diez años, porque los campesinos precisamente se dieron cuenta que el primer escenario conflicto que hubo en el departamento tuvo su epicentro en ese tema y por eso tomaron la decisión de erradicar. Hay una realidad geopolítica, el país tiene presente a Arauca como el caballo de Troya para generar todas las agresiones contra al país hermano venezolano, que decimos nosotros es un país hermano, porque Colombia y Venezuela hemos dependido históricamente». Luis Carlos Mejía, coordinador de la Secretaría de Formación de la Fundación Joel Sierra.

¿Por qué la militarización no ha dado respuestas en Arauca?

«Nosotros no podemos desconocer que año a año han habido alteraciones de orden público y estas alteraciones de orden público las ha aprovechado el Gobierno y el Estado. Cada vez que hay una alteración nos visita el ministerio que más ha visitado el departamento de Arauca y es el Ministerio de Defensa y siempre es para llevarnos pie de fuerza y a pesar de que por cada 27 habitantes hay un militar, como esos grupos armados en lugar de disminuir su accionar, sino que lo aumenta. Está demostrado que cada vez que militarizan más nuestro territorio, aumenta ese conflicto y nos exponen más. Hacemos el llamado a que haya presencia del Estado, pero una presencia en inversión social, en vías, en salud, en educación, hay veces que nos malinterpretan y nos envía es más pie de fuerza». Francisca Aidé Castillo, representante de Derechos Humanos del Oriente Colombiano en el Capítulo Arauca.

«Básicamente cada soldado o cada policía que llega al departamento de Arauca, llega a un departamento que ellos piensan en su mente que es pura guerrilla y cuando ellos llegan con esa mentalidad pues nos van a estigmatizar a perseguir y van a tratar toda actividad que nosotros hacemos como una acción guerrillera. El proceso en vez de reparar o resolver los problemas de seguridad pues genera persecución , estigmatización, falso positivos judiciales y extrajudiciales y la protección del capital nacional y no de la población». Luis Carlos Mejía, coordinador de la Secretaría de Formación de la Fundación Joel Sierra.

¿Qué se tiene previsto con relación a las elecciones del Congreso de la República y la Presidencia?

«Nosotros analizábamos que siempre en momentos electoras la violencia se agudiza y nosotros consideramos que en estas elecciones en el departamento de Arauca las elecciones van a estar complicadas por la violencia que se esta generando en el departamento y como están atacando directamente al tejido social, y nuestros líderes y nuestros procesos organizativos van a tener muy poca posibilidad de participar de manera decidida». Luis Carlos Mejía, coordinador de la Secretaría de Formación de la Fundación Joel Sierra.

«Siempre que llega el tema electoral es verdad que aumenta este conflicto y violencias porque prácticamente la derecha hace la campaña con estas violencias (…) Esta es una campaña que están haciendo y que están aprovechando esos sectores que son enemigos de la paz y que no quieren permitir que en estos territorios de Arauca se construya la paz y una de esas estrategias es generar guerra». Francisca Aidé Castillo, representante de Derechos Humanos del Oriente Colombiano en el Capítulo Arauca.

