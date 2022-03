Comportamientos atípicos en la elecciones llaman la atención de la MOE

Alejandra Barrios, directora MOE. Fotografía Diana Rey.

Las elecciones que acontecieron el pasado domingo 13 de marzo y su transparencia siguen dando de que hablar en Colombia. Además de la coyuntura y las apuestas de cómo se desarrollarán los próximos comicios, en los que se define al o la presidenta de Colombia, se siguen denunciando irregularidades que ponen en duda todo el proceso democrático en el país.

Durante esta semana, la colación del Pacto Histórico ha insistido en que tendrían 20 curules y no 16 como se ha conocido hasta ahora, esto tras haber recuperado unos 500.000 votos. Por su parte, la Misión de Observación Electoral, MOE, en cabeza de su directora Alejandra Barrios, dio a conocer por medio de una rueda de prensa que sí existen irregularidades que no solo han afectado a la coalición de tendencia progresista.

La veeduría también que, esto no representa que terceros hayan orquestado un accionar para alterar los resultados y que por ahora se trataría de las fallas que presenta el formulario E-14 y las fallas humanas no intencionales de las y los jurados de votación. Dentro de los errores, también se contempla el accionar de quienes habrían sido jurados y confesaron que manipularon y alteraron los resultados.

«Errores que van desde un diligenciamiento inadecuado de las casillas de los formularios y sumas incorrectas de los votos depositados, captura inadecuada de los mismos en el sistema de preconteo, hasta casos de manipulación y alteración de los resultados depositados en el formulario por parte de jurados de votación, que incluso han sido reconocidos públicamente» Alejandra Barrios, directora de la MOE.

“Se debe hacer una revisión a los escrutinios porque está claro que hubo problemas en la transmisión de datos. Sin embargo, eso no significa que los votos estén perdidos porque ahí están, sencillamente es que las organizaciones políticas que sientan que el resultado no es el indicado, pues se debe pedir el recuento de votos. En la revisión que la MOE hizo en las mesas de votación encontramos votos del Pacto Histórico y de otros partidos que no aparecen en el E-14, pero sí en los escrutinios”, agregó Barrios.

Pacto Histórico, la coalición más votada en las elecciones no registró votos en el 25% de la mesas

La Misión de Observación Electoral informó que algo que llamó la atención de los comicios fue que algunas coaliciones, partidos y movimientos no tuvieron ni un solo voto en algunas mesas. Entre ellos está el Pacto Histórico, que según la MOE no presentó votaciones en el 25% de mesas habilitadas.

«Efectivamente encontramos un comportamiento completamente atípico en los resultados electorales del Pacto Histórico, en lo que tiene que ver con el gran número de mesas donde no se reportan votos. Lo que hicimos fue sacar el número de mesas que tienen cero votos para todas las organizaciones políticas y evidenciamos que una de cada cuatro mesas no reportaron votos del pacto histórico. Eso es completamente atípico. Necesita un revisión muy seria, juiciosa y minuciosa». Manifestó Barrios para El Espectador.

