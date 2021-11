Conmemoración del quinto aniversario del Acuerdo de Paz

Celebración quinto aniversario Acuerdo de Paz. Fotografía teleSUR.

Se celebró esta mañana la conmemoración de los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de Colombia y las ex guerrillas de las FARC – EP. El evento, denominado “Tejiendo un Acuerdo para la vida”, se realizó a partir de las 9 am en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP en Bogotá.

Entre los invitados más destacados los dos firmantes del Acuerdo en 2016, el expresidente y premio Nobel de la Paz Juan Manuel Santos, y el líder del partido Comunes Rodrigo Londoño. Asistieron al evento también el Presidente Iván Duque y el secretario general de las Naciones Unidas António Guterres. Otros invitados fueron algunas víctimas del conflicto, miembros de las altas cortes y en videoconferencia el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, y el Presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, como mediadores internacionales.

#AEstaHora con la participación del Secretario General de la ONU, António Guterres, y las cabezas del Sistema Integral para la Paz comienza el evento de conmemoración del Quinto aniversario de la firma del Acuerdo Final de Paz.



🎥https://t.co/yz4UnCfC5o pic.twitter.com/Ib8fei0poG — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) November 24, 2021

Las intervenciones

Entre las víctimas que intervinieron Diana Sofía Martínez, hija de padre desaparecido y Débora Barros, indígena cuyos familiares fueron asesinatos. Ambas solicitaron al Estado reparación integral para las víctimas y la concretización de la estructura para el desmonte de las causas sociales del conflicto. Otra víctima que tomó la palabra fue José Antaquera Guzmán, hijo de un miembro de la Unión Patriótica asesinado en el marco de un previo acuerdo de paz que no se vio finalizado por los asesinatos de líderes políticos.

El expresidente Juan Manuel Santos declaró que “el tren de la paz sigue su curso” y que eso se debe en gran parte a la acción del Consejo General de las Naciones Unidas, que bajo Guterres aprobó más resoluciones unánimes apoyando el proceso que frente a cualquier otro tema. Alegó que indudablemente falta mucho por implementar, ya que solo el 30% del Acuerdo ha sido concretizado, pero que en términos generales el balance es positivo.

¡Qué bueno! ¿Por fin va a desmovilizarse alias Chancho? https://t.co/zo0s5LQqQX — María Antonia G. De la Torre, Ph.D. (@Caidadelatorre) November 24, 2021

Tras él tomó la palabra el firmante del Acuerdo final de Paz Rodrigo Londoño, presidente del partido Comunes. Además de destacar la metodología que llevó a la firma, resaltó que el camino emprendido, a pesar de lo incumplido, es el correcto. Solicitó la implementación integral del Acuerdo, al Estado escuchar el pueblo, e insistió en pedir perdón a las víctimas.

Eduardo Cifuentes Muñoz, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz afirmó que “la validez del Acuerdo y su obligatoriedad está fuera de toda duda”, y que lo más importante en este momento es el cumplimiento integral y efectivo de lo pactado. Respondiendo a quienes critican el operado de la JEP, afirmó que desde su fundación la entidad del sistema de justicia transicional ha dictado más de 50 mil diligencias, rescatando también la centralidad de las víctimas en los procesos.

Presenció asimismo al evento el presidente de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No repetición, el padre Francisco de Roux. Resaltó la involucración de la CEV que desde hace tres años recibe víctimas. Además, hizo un llamado a la “paz grande” que todavía no se produjo porque faltó la “grandeza humana para llegar a tanto y unirse”. Lamentó también que la paz no sea mencionada en las actuales campañas políticas.

Las palabras del Secretario General de la ONU

El ex primer ministro portugués, y actual secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ratificó el “respaldo fijo” de la ONU a través del mecanismo de verificación en acompañamiento a la construcción de paz. En su intervención dibujó el Acuerdo de Paz como un logro y una victoria del pueblo colombiano. Resaltó también que las elecciones celebradas tras la firma, en 2018, fueron las más pacíficas y participadas. Destacó, además, las innovaciones claves del acuerdo: el papel de la mujer, el enfoque de género y la atención diferenciada a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes. Lamentó los obstáculos que se han venido generando para la completa implementación del Acuerdo y llamó a que se trabaje colectivamente por un propósito común, porque hay “la obligación moral de garantizar que el proceso tenga éxito”.

Lea también: ONU insistió en implementar el acuerdo de paz como respuesta a exigencias del Paro Nacional