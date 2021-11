Por lo menos 22 niños han sido asesinados en 7 bombardeos de las FFMM en Colombia

Durante una rueda de prensa, el Senador Iván Cepeda denunció que por lo menos 22 niños y niñas, menores de 18 años han sido asesinados en medio de 7 de los 21 bombardeos investigados y que fueron realizados por las Fuerzas Militares desde el año 2018, es decir durante el gobierno de Iván Duque y por ello insistió en la necesidad de investigaciones reales y certeras contra el Ministerio de Defensa y pidió la renuncia de Diego Molano.

Según el Senador, los datos fueron aportados por el Instituto Colombiano de Medicina Legal tras un derecho de petición enviado a la entidad por su equipo de trabajo, en el que se evidenció la escandalosa cifra de asesinados, discriminados en 13 hombres, 7 mujeres y dos personas cuyo sexo ha sido imposible de identificar.

Cepeda también denunció que en 6 de los 7 bombardeos, habían alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo en las que se advertía de la presencia de menores reclutados por esas estructuras, sin embargo las FFMM hicieron caso omiso y procedieron a realizar los ataques que fueron calificados como «actos de crueldad»

“Vamos a examinar la posible citación de una moción de censura y es obvio que debería producirse una solicitud de renuncia y de abandono del cargo por parte del ministro Diego Molano” Iván Cepeda

Los bombardeos en los que fueron asesinados los menores de edad se presentaron en los municipios de San Vicente del Caguán, Montecristo, Acandí, El Litoral San Juan, y Morichal en el departamento del Chocó. Sin embargo en por lo menos 4 eventos más no se pudo confirmar si hubo o no niños asesinados puesto que las FFMM no aportaron información a Medicina Legal sobre los resultados de las acciones.

Además el senador aseguró que se presentaron 15 bombardeos más, que fueron confirmados por el Ministerio de Defensa y se deberán entregar los resultados para establecer si el número de víctimas menores de edad ascendió.

FFMM han tenido la intención sistemática de ocultar los asesinatos de niños y niñas

Para el Senador, otra de las situaciones que es preocupante es que las FFMM hayan tenido la intención de ocultar las muertes de los menores de edad, negando, en varias ocasiones, la entrega de la información sobre los resultados de estas operaciones, a pesar de estar obligados legalmente a hacerlo, para que se les haga el control político correspondiente.

“En forma sistemática el Presidente de la República, el Ministro de Defensa y el Alto Mando Militar han ocultado esta información. Le han mentido al país y a la comunidad internacional con su falsa política de protección de la infancia, y cuando estos hechos se han revelado a la opinión pública por vía de control político, han procedido a justificar sin rodeos estos crímenes. El ministro de Defensa, Diego Molano, ha debido renunciar hace tiempo” Rueda de Prensa Iván Cepeda

Condenar el reclutamiento forzado y también el asesinato de menores de edad

Una de las grandes críticas que se hacen a la Fuerza Pública es la ausencia de voluntad para garantizar los derechos de los niños y niñas que son revictimizados con los ataques aéreos contra los campamentos, principalmente de las organizaciones insurgentes como el ELN y la llamada «Nueva Marquetalia».

Según el legislador y diversas organizaciones de DDHH y de defensa de los derechos de los niños y niñas, no es justificable que, a pesar del altísimo presupuesto destinado a la inteligencia y el alto número de efectivos de las FFMM se realicen este tipo de acciones, en lugar de garantizar la vida de quienes, muy probablemente fueron víctimas de reclutamiento forzado.

Con estas nuevas revelaciones se agudizan las preocupaciones en torno a las consecuencias de la guerra en Colombia, pues de continuar la tendencia, se podría estar hablando de un escándalo similar al de los falsos positivos, indicó el Senador, que también anunció la próxima realización de un debate de control político contra el gobierno Duque y el Ministerio de Defensa.

