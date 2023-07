ONG de Estados Unidos manifestaron apoyo a Petro y piden fortalecer la ayuda a Colombia

Entre las organizaciones que hicieron el llamado al Gobierno de Joe Biden están: Wola, Latin American Working Group (LAWG), Amazon Watch, la Iglesia Presbiteriana y el Comité de Derechos Humanos de Colombia en Washington D. C.

Por Redacción Contagio Radio

Bogotá. Las organizaciones advierten que hacen este llamado “en un momento en que la Cámara de Representantes y el Senado están divididos sobre la ayuda de EE. UU. a Colombia, con el líder del subcomité de Asignaciones de Operaciones Extranjeras de la Cámara de Representantes anunciando que está “aplazando” toda la ayuda a Colombia”.

El 26 de julio se conoció que varias organizaciones estadounidenses de derechos humanos, religiosas y ambientales pidieron al Gobierno de Joe Biden que fortalezca el apoyo y las ayudas de Estados Unidos a Colombia. También, que continúen coadyuvando la implementación del Acuerdo de Paz con las extintas Farc, así como las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional.

Entre las organizaciones que hicieron este llamado al Gobierno de Joe Biden están: Wola, Latin American Working Group (LAWG), Amazon Watch, la Iglesia Presbiteriana y el Comité de Derechos Humanos de Colombia en Washington D. C., que a través de un comunicado “piden que continúe la ayuda estadounidense para avanzar en la implementación de los acuerdos de paz y apoyar a los afrocolombianos, indígenas y otros grupos vulnerables en Colombia”.

También señalan que si bien el 20 de julio, el subcomité del Senado estadounidense aprobó un “paquete robusto” para la implementación del acuerdo de paz, los derechos humanos, la lucha contra los estupefacientes, y la ayuda a las comunidades y organizaciones afrocolombianas e indígenas, para el 27 de julio, está agendada una “polémica audiencia sobre Colombia” en la subcomisión del Hemisferio Occidental de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

Por su parte, Andrew Miller, director de incidencia de Amazon Watch, dijo que la protección y conservación de la Amazonía colombiana solo es posible con “un proceso de paz exitoso” y la protección de derechos humanos, especialmente los derechos colectivos y territoriales de pueblos indígenas y comunidades locales.

“Como en toda la región amazónica, el gobierno de los EEUU debe aumentar el apoyo financiero y político para la titulación comunitaria, alternativas económicas de base y los mecanismos de protección para defensores ambientales bajo riesgo. Recientes tendencias hacia abajo en los asesinatos de líderes sociales y en la deforestación en Colombia son alentadoras pero solo se sostendrán con apoyo internacional a la iniciativa de la Paz Total de la administración de Petro”

Gimena Sánchez-Garzoli, directora para los Andes de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, advirtió que aplazar la ayuda a Colombia “es contraproducente para los intereses de EE. UU. y revertiría los éxitos financiados por EE. UU. en el país hacia atrás generando un daño innecesario para muchos”.

También dijo que esto “rompería el fuerte apoyo bipartidista que Colombia ha mantenido durante décadas”, y ponderó cómo el Gobierno Petro está avanzando en las “reformas estructurales y de otras reformas necesarias para abordar los problemas profundos que alimentan el tráfico ilícito de drogas, la violencia y desestabilizan la región: Esto incluye abordar la formalización de títulos de la tierra y aumentar el acceso a la tierra a través de la compra de tierra”.

Adam Isacson, director de veeduría de defensa de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, anotó: “Gustavo Petro tiene sus fallas, pero no ha dañado para nada la democracia colombiana. No ha hecho nada para alterar la separación de poderes”. También se refirió a la relación del presidente con la prensa diciendo que “a pesar de algunos comentarios desafortunados, no ha reprimido a la prensa libre”.