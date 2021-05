Universidad del Rosario retiró a profesor que censuró a estudiante

Fotografía Universidad del Rosario.

Comunidad estudiantil de la Universidad del Rosario se mostró indignada frente a un caso de censura por parte del docente Edgar Augusto Ramírez contra la estudiante de Derecho, María Camila Guerrero Hoyos.

El hecho ocurrió este 4 de mayo cuando la joven afectada por la difícil situación de varias ciudades del país colocó de perfil una foto que manifestaba su frustración frente a los acontecimientos del país.

Mensaje de la foto censurada por Edgar Augusto Ramírez.

A pesar de que los asistentes de la clase explicaron que la joven no compartió la imagen durante la clase virtual, sino que era su foto de perfil y no afectaba la clase, el docente insistió en que no aceptaba la imagen y pidió que la estudiante se retirará de la clase.

Vídeo denuncia de censura.

En el video divulgado en redes sociales se ve que el docente manifiesta que no le gustaba la foto de María Camila y que «no estaba dispuesto a verla». Aunque la estudiante intentó explicar sus motivaciones el docente afirmó que él sabía lo que estaba pasando y que no aceptaba su manifestación.

Según el testimonio de María Camila el profesor la hizo sentir humillada y pidió a la Universidad actuar frente a la censura del docente que además le negó la clase.

La Universidad del Rosario anunció a través de un comunicado que el profesor no continúa con sus funciones dentro de la institución, además de pedir disculpas a María Camila.