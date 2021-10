«Todos conocíamos lo que estaba pasando, desde el comandante general hasta el último soldado»: Coronel Borja

Luis Fernando Borja. Fotografía ilustrativa El Universal.

El pasado jueves 14 de octubre, la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, CEV, realizó un Acto de Reconocimiento que contó con la participación voluntaria del coronel retirado del Ejército Nacional, Luis Fernando Borja. En el encuentro, el militar pidió perdón a 11 familias que perdieron a sus seres queridos en medio de las ejecuciones extrajudiciales o mal llamados «falsos positivos».

El acto denominado “Toluviejo, Once Historias de Vida, en la Ruta de la Verdad” se realizó en horas de la mañana y fue presenciado por las familias de las víctimas Evin David Paternina, menor de 18 años con discapacidad y cuyo cuerpo está desaparecido aún; Carlos Alberto Valeta Jiménez, Luis Alberto Pérez Mercado, John Jairo Colón Ayala, Frank Arley Padilla Bandera, Luis Fernando Mejía Vides, Déimer Hoyos Rodríguez, Cristian Vergara Osuna, Miguel Jiménez Chamarro, Julio Rafael Julio Olivero y Bernardo Patrón Viloria.

Cortesía Comisión de Justicia y Paz.

Durante el reconocimiento, Luis Fernando Borja también señaló que el total de «falsos positivos» que según las investigaciones de la Jurisdicción Especial de Paz, son 6.402, es solo una parte de este triste capítulo del conflicto armado en Colombia. El militar aceptó que no solo es responsable de las 11 muertes de los jóvenes asesinados en Toluviejo, Sucre, sino de un total de 57 personas.

El Acto de Reconocimiento fue «reparador»: Luis Fernando Borja

En exclusiva para CONTAGIO RADIO, el excomandante de la Fuerza de Tarea Conjunta de Sucre, manifestó que el reconocimiento, fue un espacio en el que afloraron diversas emociones. Además de afirmar que se encuentra comprometido con reparar, expresó que no es fácil para víctimas y victimario «que soy yo», reunirse en un evento y expresar que por sus acciones hijos, nietos, sobrinos, jóvenes que creyeron en una oportunidad laboral, fueron asesinados.

El militar, dijo además que, dentro de su proceso de contribución con la verdad, se dio cuenta de que tanto las personas que dispararon a las víctimas como él y otros altos mandos militares, actuaron de manera ignorante e irresponsable, buscando un beneficio propio. Dentro de sus actos de reparación esta el promover proyectos productivos que mejoren la calidad de vida de las víctimas, trabajo que según él, le llevará toda la vida para resarcir los daños que causó.

El coronel (r), también dijo al equipo periodístico de CONTAGIO RADIO, que tiene la voluntad de responder las dudas de las víctimas y contó que él mismo fue quien a través de organizaciones solicitó a la CEV el encuentro con las víctimas de Toluviejo, de quienes resalto su nobleza, humildad y sincero perdón, pese a sus actuaciones.

«Yo no apreté el gatillo, pero yo era el comandante y sabía lo que iba a pasar»: Coronel Borja

El coronel que admitió su responsabilidad, reconoció que aunque no sabía quiénes iban a ser sus víctimas y las de su batallón, si sabía que este tipo de hechos iban a ocurrir. Borja, también afirmó que el auge de los falsos positivos se dio durante la administración de Álvaro Uribe Vélez entre los años 2006 y 2009 y aseguró que fueron muy pocos los militares que no cayeron en la realización de esos delitos de lesa humanidad.

«Cada quien define su futuro jurídico, su futuro emocional, pero quiero que los militares reflexionen y cuenten la verdad. No solo les va a traer paz, es lo que necesitan las víctimas. Los que no quieren decir la verdad son los altos mandos, que no quieren aceptar y dicen que ellos estaban a distancia de las tropas que hicieron esto, no fueron engañados, todos conocíamos lo que estaba pasando, desde el comandante general hasta el último soldado y nadie hizo absolutamente nada», agregó Luis Borja.

Luis Borja, también afirmó que todas las familias víctimas se acercaron a él y le manifestaron que confiaban en el y que «creen en su verdad». Borja dice que este evento fue un acto de sanación, no solo para las víctimas, sino para los victimarios e invitó a que quienes puedan contribuir en la reparación y no repetición lo hagan para vivir esa experiencia con las víctimas que como aseguró el excomandante, aún sufren el abandono estatal.

Cortesía Comisión de Justicia y Paz.

