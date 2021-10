Parque de Memoria de la Gobernación del Meta no cumplió expectativas de víctimas

Parque de Memoria. Fotografía Twitter Gobernación de Meta.

La comunidad del municipio El Castillo en Meta, víctimas del conflicto armado, se mostraron decepcionadas con la inauguración del Parque de Memoria por parte de la Gobernación. Tras seis años de espera y de ilusiones de no repetición, el acto protocolario, en cabeza del gobernador Juan Guillermo Zuluaga, ni siquiera incluyó a las víctimas, justamente a quienes está dedicado el espacio.

Aunque el gobernador afirmó que su administración evitó que el lugar fuera un elefante blanco más del departamento y del país, la obra terminó siendo eso únicamente, una manera de salir del paso sin tener en cuenta el proceso participativo que llevó la comunidad desde el inicio de la construcción según señalaron algunos habitantes y familiares de las víctimas.

CONTAGIO RADIO, dialogó con varias representantes del Comité de Memoria y Comité de Impulso, quienes estuvieron al frente del proyecto desde su planeación. Según las víctimas, desde la administración de Alan Jara, gobernador de Meta entre el 2013 y 2015, la comunidad, que sería un 90% de víctimas, tenían su atención puesta en el parque, como un escenario para la construcción de paz, memoria y sobre todo de no repetición de los hechos que enlutaron a El Castillo.

Por fin, después de 6 años, entregamos el Parque de la Memoria Histórica en El Castillo, en compañía de @CGR_Colombia. Obra para recordar y rendir homenaje a quienes padecieron el conflicto. De 104 elefantes blancos en el Meta, hemos recuperado 44. Las obras son de la gente. pic.twitter.com/rWpZLnTEcV — Juan Guillermo Zuluaga (@JuanGZuluaga) October 14, 2021 Tweet de la Gobernación del Meta.

Mural interactivo del Parque de Memoria parecen «lápidas» según la comunidad

Lus Neida Perdomo, secretaría del Comité de Memoria, afirmó que como víctimas no sienten que su opinión fuera respetada. De hecho, Luz ha recibido comentarios de varios pobladores que afirmaron que el espacio parece compuesto por lápidad, algo muy contrario a lo que se buscaba comunicar.

Cabe recordar que las víctimas han sido enfáticas en que el espacio no busca embellecer al municipio, sino que es el sueño de la comunidad de hacer memoria de sus seres queridos asesinados. Luz Perdomo, afirmó que desde el inició de la propuesta de Alan Jara, participaron expertos de varios países que ya han participado en la realización de este tipo de parques. Sin embargo el trabajo, tiempo, esfuerzo, y dinero no son el reflejo de lo entregado el 14 de octubre por el gobernador.

«Fueron muchas reuniones de víctimas de EL Castillo que estaban en Bogotá, Villavicencio y que se dividieron en núcleos zonales (…) Ellas decían que se veían reflejadas en un espejo de agua; un lugar donde estén los nombres de las víctimas; un parque infantil que lleve los nombres de los niños que fueron asesinados en el marco del conflicto; un Sendero de la Memoria, pero que tenga unos muros interactivos, que el muro le hable, porque para eso se contó con la experiencia de expertos en el tema de memoria de otros países, un mural que se pueda estar cambiando; un Salón de la Memoria en el que haya espacio para las reuniones de las víctimas. Entre otras cosas eso fue lo que se soñó, pero pues a parte de que demoraron un montón, hoy en día llegan a entregarnos algo totalmente opuesto». Lus Neida Perdomo, secretaría del Comité de Memoria.

Ana Lucía Pinilla Ortiz, víctima de Alto Ariari en El Castillo, dijo que el espacio entregado era «un sueño con el que los ilusionó el exgobernador, un parque para reivindicar a las víctimas, un parque donde las víctimas pudiéramos hacer honor a los seres que lamentablemente perdieron la vida en este conflicto (…) Se invirtieron más de 14.000 millones de pesos». Las víctimas también aseguraron que no ven ni el 10% de lo planteado en las reuniones conjuntas.

Corrupción revictimiza a la comunidad de El Castillo

Alan Jara tuvo una administración bastante cuestionada, la Fiscalía incluso le imputó cargos este año ante las irregularidades presentadas en las obras de remodelación de un colegio en el Parque Nacional Natural Tringua.

#ATENCIÓN | #Fiscalía imputó a los exgobernadores del departamento del #Meta, Darío Vásquez Sánchez (2008-2011) y Alan Edmundo Jara Urzola (2012 -2015), por contratación de obras de remodelación de un internado en un área de especial protección ambiental. pic.twitter.com/lau4tnHZmV — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) April 21, 2021 Imputación Alan Jara.

Sin embargo el hecho parece haberse extendido a la actualidad, pues lo visto en el Parque de Memoria es reflejo del uso de materiales de mala calidad de acuerdo a las víctimas. Ellas nos contaron que durante el recorrido realizado en el sitio evidenciaron que se iba rompiendo el concreto con el que fue hecho.

El comité de Memoria que realizó veeduría también señaló que empleados que participaron de la construcción no recibían su pago de manera correcta y que incluso fueron contratados sin las respectivas condiciones que garantizaran por lo menos el pago de salud y sus prestaciones.

Como se da cuenta en las imágenes proporcionadas por la comunidad, los materiales empleados tras seis años de abandono y una lenta construcción han ido sido consumidos por el óxido y la maleza. Ana Lucía, también comentó que el monumento Anhelos Infinitos e irreversibles de paz, que representa al municipio no fue ni siquiera restaurado. La comunidad solicitó que de manera mínima se le pusiera una placa que diera cuenta de su importancia e invitará al cuidado del mismo, cosa que también les fue negada.

La comunidad que envió una misiva a Felipe Córdoba, contralor general de la República y al gobernador del Meta, también dijo que el evento de inauguración fue «privada» y contó con casi nada de la participación de víctimas. Ana Lucía que pudo presenciar la inauguración afirmó que solo se dio espacio de palabra al alcalde Wilmar Roa Malagón y él también fue censurado con el cambio de su discurso.

Aunque la comunidad no comprende como la Alcaldía de su municipio aceptó la obra, dicen que Wilmar Roa Malagón, se vio obligado a hacerlo para que no se cortaran más presupuestos en El Castillo. La comunidad también se mostró defraudada por el papel del contralor que acompañó la inauguración y que omitió los daños estructurales con las que cuenta la obra entregada.

El comité de Memoria también radicó el día de ayer una solicitud para que dicha obra no sea aceptada y también denunció que fueron víctimas de la Gobernación del Meta, que no permitió hacer dicho proceso y según las víctimas refleja que no busca la construcción de paz, agregando también que el servidor público, Juan Zuluaga, les falto el respeto y se mostró «inhumano con las solicitudes» de El Castillo.

Petición Comité de Memoria.

Petición Comité de Memoria.

