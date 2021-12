SMLMV de un millón de pesos, ¿realmente beneficia a las y los colombianos?

SMLMV del 2022 ya fue definido. Fotografía ilustrativa de Presidencia de Colombia.

Este martes 14 de diciembre, se conoció en cuánto quedó el Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (SMLMV) para algunos y algunas colombianas en 2022. En la mañana de este miércoles 15 de diciembre, el presidente Iván Duque firmó el Decreto en el que se confirmó el aumento del 10,07%.

Para este 2021, que culmina en 16 días, el Salario Mínimo fue establecido en $908.526 es decir que presentó un aumento del 3.5%, mientras que para el 2022, quedó en 1´000.000 y 1´117.172 pesos sumando el auxilio de transporte que se encontraba en $106.454, es decir, que tuvo un aumento de unos 10.000 pesos colombianos.

Uno de los temas puestos en el lente de la opinión pública y en el ojo de los y las ciudadanas, son las elecciones presidenciales y del Congreso de la República, CONTAGIO RADIO, consultó a algunas expertas y expertos que afirman que pese a que el aumento salariar fue una promesa en campaña electoral, no es un logró del presidente Duque, sino una concertación de los distintos sectores a partir del panorama económico que atraviesa el país.

A puertas de culminar su cuestionado Gobierno, el mandatario nacional recordó que su meta era alcanzar un salario superior al millón de pesos, sin embargo solo hasta su última negociación se logró, lo que para muchos resulta ser una cuestión «populista» y qué ha sido más una cuestión publicitaria y no un esfuerzo real desde su administración.

Durante una larga campaña presidencial le prometimos a Colombia llegar al #SalarioMínimo de $1 millón, pero no se llega de un día para otro, ni de manera improvisada, se llega gradualmente. Hoy podemos decir que alcanzamos este propósito luego de tres aumentos significativos.

Para Jairo Bautista, docente y miembro de la Veeduría Ciudadana por la Equidad Fiscal, el aumento de este año refleja una estrategia política, «populismo, pero es una palabra que hay que utilizar con mucho cuidado, por populismo se califica a cualquier opinión o política que no nos gusta, entonces, es populista si no nos gusta y es seria si me gusta. Yo creo que más allá de populismo hay un juego político, es el juego político de perder lo menos posible, de tratar de terminar un Gobierno muy malo con algo bueno o algo evidentemente bueno. Yo creo que difícilmente lo logra, pero es un intento y es un intento de los empresarios que han entendido que el problema más profundo en Colombia es de la capacidad de demanda de los trabajadores».

Daniela Mora Saavedra, politóloga, consultora e investigadora de derechos económicos y de género, explico que la presidencia ha entablado un «publicidad», y recordó que desde el año pasado, agremiaciones de trabajadores propusieron que el salario fuera de un millón, «esa propuesta que hizo Iván Duque de ponerle un techo del 10%, ya lo habían hecho otras personas. De manera que esos anuncios de que es un hito en la historia de Colombia corresponde más a un tema de publicidad y no realmente un cambio del manejo económico del país (…) Esto que estamos debatiendo cada año, nos muestra solo una punta del iceberg de la profunda desigualdad que padecemos las y los colombianos y es solo una punta del iceberg, porque se tiene que tener en cuenta el contexto económico del país donde estamos (…) Desde la situación de pandemia se han perdido alrededor de 500.000 empleos que todavía no se pueden recuperar y además nos ha revelado que la economía depende de los ahorros de las personas, de las remesas que nos envían del exterior y de la deuda (externa)».

El profesor de la Pontificia Universidad Javeriana y miembro de la Veeduría Ciudadana por la Equidad Fiscal, Cesar Attilio Ferrari, manifestó, contrario a las opiniones que rondan, que el aumento se trata más de la voluntad empresarial y de los sindicatos que logaron acordar, «aquí hay una sugerencia del presidente, resulta que a los empresarios les parece bien dado a las condiciones en las que vivimos y a los trabajadores también les parece bien. Se han puesto de acuerdo, ahora habría que señalar que a un solo gremio no le gusto la idea, es solo un gremio sobre un montón de gremios (…) Desde hace muchos años no se logra un acuerdo sobre la mesa de diálogo, lo que me parece muy bien y no significa una conspiración, porque las empresas lo están aceptando».

¿El SMLMV para 2022 si representa un avance para los y las colombianas?

El economista Cesar Attilio Ferrari, vio con buenos ojos el aumento, «es una buena noticia para los trabajadores porque realmente muchos de ellos se han visto en una situación muy difícil en los tiempos precedentes por la pandemia y la cuarentena que hizo colapsar sus ingresos (…) Me gustaría señalar que habría que tener cuidado pues esto significará una situación complicada para las empresas en razón de su competitividad. La competitividad es una relación entre los precios en los que venden sus bienes y servicios y los costos para producir esos bienes y servicios y ponerlos en el mercado».

El docente Jairo Bautista, también se refirió a la competitividad de la mano de obra de las empresas, según él, parte del desempleo y la informalidad son las fallas en el sistema educativo colombiano que no deja a los y a las jóvenes adquirir conocimientos académicos que se traduzcan en el desarrollo tecnológico en el ámbito laboral en el país.

«No es que salarios más altos incrementen el desempleo y la informalidad. El problema de Colombia es una muy baja productividad no solo en el trabajo, sino en general. El lio no se va a resolver porque incrementemos el salario normativo (…) Los empleados en Colombia están mal remunerados porque la mayor parte de la mano de obra no esta formalizada y capacitada, si ves al sistema educativo, es un cuello de botella que impide que chicos y chicas terminen con su ciclo educativo (…) Ahí hay un problema mucho más profundo», aseguró Jairo Bautista.

Frente a si el aumento realmente ayuda al bolsillo y a la mejora de vida de los y las colombianos, los y la experta manifestaron que realmente esto no se ve reflejado, pues los costos de la canasta básica familiar y otros elementos de primera necesidad también incrementan cada año, lo que puede significar que el salario que devengan solo algunos y algunas colombianas sigue siendo para sobrevivir.

«(El aumento del SMLMV) en el corto plazo es una buena noticia de aquí al 31 de diciembre, y lo digo porque el 1 de enero hay una serie de servicios y de bienes cuyos precios aumentan ligados al salario mínimo, los peajes, los parqueaderos, las cuotas moderadoras. Al mismo tiempo que se sube el salario los costos de muchos bienes y servicios suben de manera similar (…) La cifra es muy mediática, sin embargo no es novedosa, el año pasado los sindicatos tenia la propuesta – que a mí me parece modesta – de llevar el salario a un millón de pesos, que finalmente no se logró. Creo que sobre el desprestigio del Gobierno y la poca capacidad que tuvo durante estos cuatro años para cumplir las promesas de prosperidad, de mayores salarios y menores impuestos, se decide subir el salario a un millón, como ya habían propuesto el año pasado los sindicatos», comentó Jairo Bautista.

De acuerdo a la experta Daniela Mora, hay un 40% de personas laborando que no alcanzan a recibir un salario mínimo, mientras solo un 20% de la población sí lo adquiere. «Si estamos en un contexto en el que muy pocas personas alcanzan a ganar hasta un SMLV, implica que muy pocas personas se van a ver beneficiadas positivamente con un techo como el que implica ese 10%, mientras que otro grupo de personas, que son la mayoría de personas y lamentablemente las más vulnerables (…) se van a ver afectadas porque de forma injustificada el SMLV sigue siendo un factor que indexa, es decir que le coloca unos topes a otros gastos que las personas debemos hacer en la economía», analizó la investigadora.

«En las panaderías la gente ya se da cuenta de que un pan vale 400 pesos, una inflación del 100% (…) Hay un corte en la cadena de suministro (…) Las decisiones de aumentos salariales en la región son similares, han aprobado salarios que son más altos que los tradicionales, se están preparando», agregó Jairo Bautista.

Mujer y salario mínimo

Dentro de los diálogos para definir el futuro de los salarios mínimos, expertas como Daniela, advierten sobre la importancia del enfoque de género, pues las mujeres además de asumir una carga laboral, también enfrentan las responsabilidades del hogar y son víctimas de brechas laborales y económicas que también se hacen visibles si la persona desempeña labores del hogar (sin recibir un sueldo) o si esta en un contexto étnico o rural.

«Hay personas que no pertenecen al trabajo asalariado, pero que son importantes, porque sostienen ese salario. Las mismas discusiones sobre del salario mínimo deberían de mostrarnos ese otro tipo de sesgos que tenemos en el mercado laboral. Las mujeres hemos sido las más afectadas en la pandemia, somos las que mayor destrucción de puestos de trabajo hemos tenido, somos las que históricamente hemos percibido menores ingresos en el mercado laboral con respecto a nuestros pares hombres, somos las que participamos en las mayores cifras de inactividad y si se suman los empleos por recuperar (500.000 según la economista Marcela Eslava) desde la crisis económica por la pandemia y se le suman 300.000 personas en la inactividad son 800.000 personas que no tienen como recibir un sueldo y des esa inactividad la mayoría son mujeres», expresó Daniela Mora.

