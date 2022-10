La historia y labor de quienes ganaron el Premio a la Defensa de los DDHH en Colombia 2022

Premio Nacional de DDHH en Colombia 2022 de este 2022. Fotografía Twitter @PremioNalDDHH.

Este miércoles 19 de octubre se entregó oficialmente el Premio Nacional de Derechos Humanos en Colombia. El evento que ya completa su versión décimo primera contó con música, presentaciones culturales, alegría, y reconoció nuevamente la labor de mujeres y comunidades valientes que le apuestan a la paz.

Y es que justamente, el homenaje de este 2022 fue para la lideresa Yolanda Cerón, quien fue asesinada en 2001 en Tumaco, Nariño:

Vea la ceremonia completa AQUÍ.

Cabe señalar que este premio es respaldado por la Embajada de Suecia y es otorgado por Diakonia y la Iglesia Sueca. “Para Suecia es un orgullo saber que los reconocimientos que hoy se entregan tienen un eco importante en la vida de las organizaciones y personas que son reconocidas en este espacio y cuya labor es esencial para una paz sostenible. Queremos decirle a las defensoras y defensores: no están solos”, expresó Helena Storm, embajadora de Suecia en Colombia.

Es abogada feminista y defensora de DDDH, y este miércoles se convirtió en la ganadora de la Categoría 1: Defensor o Defensora del año. «Ha sacado adelante casos emblemáticos de violaciones a DDHH con impacto diferenciado en mujeres y niñas», manifestó el Premio de DDHH.

Estoy recibiendo este enorme reconocimiento en colectivo, con nuestra diáspora de exiliados fuera del país (…) La defensa de los derechos trasciende las fronteras de Colombia. Recibo este premio en nombre de quienes no están.

Es una amplia red compuesta por más de 180 procesos organizativos y comunitarios rurales de base, que agrupa comunidades negras, indígenas, campesinas, mujeres, jóvenes, niños y niñas en diversas regiones del país. Su objetivo central es alcanzar verdad, justicia y garantías de no repetición en regiones donde más se ha sufrido la guerra como Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca, donde tienen una fuerte presencia. Su tarea fundamental es respaldar a las víctimas del conflicto armado y generar espacios de paz y diálogo, apelando a estrategias como Cartas Abiertas, Festivales y Encuentros de Memorias, y un Acuerdo Humanitario Global.

Organización feminista, pacifista y antimilitarista que trabaja en la construcción de paz en Colombia desde hace 24 años. Hace parte y es filial en Colombia del movimiento Women´s International League For Peace and Freedom (WILPF), reconocida como la organización pacifista de mujeres más antigua del mundo, con 107 años de activismo por la paz en 45 países. LIMPAL promueve la implementación de la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y la Agenda de “Mujer, Paz y Seguridad” en Colombia.

Edilia Mendoza Roa

Es una defensora de DDHH del departamento de Santander, presidenta de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción (ANUC-UR). «Durante más de 30 años, sus luchas por los derechos vulnerados de las comunidades campesinas, negras e indígenas, así como por gremios de pescadores, mineros y artesanos, se han concentrado no solo en Colombia, sino en América Latina. Los derechos agrarios, la defensa de la tierra y el territorio, han sido una de las principales razones de ser de su activismo», exaltó el Premio.

Este premio es para la mujer campesina (…) cuando me dicen que algo no es posible yo me empecino en lo imposible (…) es muy importante construir derecho agrario y en Colombia y vale la pena vivir para servirle a los DDHH.

Edilia Mendoza Roa.