«Sentimos que la CEV no nos ha escuchado verdaderamente» víctimas de desaparición forzada

Víctimas piden que la Comisión de la Verdad escuche su versión del conflicto armado. Fotografía Fundación Nydia Erika Bautista.

Por medio de una carta enviada este jueves 24 de marzo, las víctimas representadas por la Fundación Nydia Erika Bautista, pidieron a las y los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y a su presidente, el padre Francisco de Roux, que escuchen lo que ellas tienen para aportar dentro del relato del conflicto armado.

En la misiva se le recordó a Roux que pasaron 48 días desde que el pasado 6 y 7 de febrero de 2022 realizaron un plantón ante la CEV y aunque se les prometió un espacio para ser escuchadas y han presentado seis informes que dan cuenta de las vulneraciones de derechos sufridas, aún no hay ninguna comunicación.

«Usted (Francisco de Roux) muy amablemente se acercó al plantón, observando las fotos de los rostros de nuestros seres queridos, habló con varias de las lideresas y líderes de las regiones que acompañamos, ya porque usted se acercó, ya porque ellas le hablaron. Y conoció de viva voz nuestros reclamos que gritamos a través de nuestras consignas. Antes de retirarse, usted nos planteó realizar una jornada de 2 o 3 días, para tratar allí los temas de nuestro inconformismo respecto de la Verdad y propuestas de las víctimas de desaparición forzada, que consideramos aún no ha sido escuchadas (…) Han pasado 48 días y no hemos recibido ninguna señal o respuesta «.

En la comunicación las víctimas expresaron que, «no hemos sido escuchados Padre de Roux y señores comisionados, en el sentido humano, ético, epistemológico y jurídico de la palabra«. «Tenemos miedo Padre de Roux y Comisionados, de que puestos en la balanza de una forzada “simetría” respecto de los actores del conflicto, la verdad de las víctimas de las desapariciones forzadas sea mirada como sesgada, que seamos considerados parte interesada no creíble por habernos forjado a punta de discriminación y de injusticias en un rol y un discurso que reivindica los derechos de nuestros seres queridos y de los derechos de las mujeres, las negritudes y los indígenas y campesinas, de las madres, padres, hijos, hermanas, sobrinos y nietas y de los derechos colectivos de las comunidades y sectores sociales, o de la población civil a los que pertenecieron nuestros seres queridos», aseveró la carta.

En entrevista con Yaneth Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista, la defensora de DD.HH. nos comentó el objetivo de la misiva y lo qué esperan de ella.

«Esperamos que tenga el efecto de que seamos escuchados seriamente y rigurosamente por la Comisión de la Verdad, porque aunque hemos tenido y creado escenarios para entregar al menos seis informes de distintos territorios, sentimos que la CEV no nos ha escuchado verdaderamente. Lo que nos hace sentirnos de esa manera es que conocemos las experiencias de las comisiones de verdad de otros países, por ejemplo la de Perú, donde lo comisionados durante horas y horas, días y meses enteros, se sentaron a escuchar a la víctimas en cada uno de sus testimonios y no hubo ni uno ni dos comisionados, sino toda la Comisión en su conjunto. Nos parecía que esa forma de escuchar a las víctimas en colectivo y con el suficiente tiempo y paciencia para oirlas era restaurador. En Colombia no ha pasado lo mismo«.

Yaneth Bautista, directora de la Fundación Nydia Erika Bautista para CONTAGIO RADIO.