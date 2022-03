Además de la crisis humanitaria y social, Arauca sigue victimizada por la indiferencia gubernamental

Caravana Humanitaria Arauca. Fotografía tomada de @trochandosf.

Desde este lunes 21 de marzo, más de 60 organizaciones sociales y de Derechos Humanos, emprendieron la Caravana Humanitaria por la Vida, la Paz y la Permanencia en Arauca. La observación de las y los defensores se desarrolló hasta este miércoles 23 y dentro de las conclusiones y mensajes finales se insiste en que la crisis humanitaria y social no cesa, la violencia sigue presente y hay gran responsabilidad del Estado colombiano.

Le sugerimos leer: Más de 80 organizaciones partieron en Caravana Humanitaria hacia Arauca

La Caravana, está compuesta por defensores y defensoras acogidas a la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, plataforma que agrupa a más de 200 organizaciones. CONTAGIO RADIO, se comunicó con la defensora alemana, Ani Diesselmann de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia y con el abogado Uldarico Flórez de la Brigada jurídica Eduardo Umaña Mendoza.

Inicialmente, Flórez nos manifestó que los objetivos de la Caravana son «visibilizar y solidarizarnos con la situación humanitaria del pueblo araucano sobre la situación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario».

Ani Diesselmann, quien está en el municipio de Arauquita, agregó que se busca «conocer y dar a conocer» de primera mano lo que pasa, y no solo de manera nacional, sino también internacionalmente, «el segundo objetivo importante es rodear los liderazgos, a los activistas que, acá en el territorio luchan por la defensa de la vida, por poder permanecer en el territorio y por la justicia social. Es importante destacar que es muy difícil encontrar una solución dialogada mientras haya enfrentamientos y donde la vida de los civiles está en riesgo. Este conflicto no es entre grupos armados ilegales, sino que es un conflicto mucho más grande». Las y los defensores también «atenderán» las denuncias de las comunidades afectadas.

2/2 Desde la @DefensoriaCol rechazamos instalación de artefactos explosivos no convencionales que están afectando a los habitantes del caserío de Lejanías en #Tame . Solicitamos a las autoridades su intervención inmediata para contener el riesgo en que se encuentra la comunidad. pic.twitter.com/3zLG6Q4BcB

Uldarico y Ani, comentaron que entablaron reuniones con las organizaciones de la sociedad civil y autoridades locales. Dentro de los entes participantes estuvo la Defensoría del Pueblo. El abogado defensor de DDHH aseveró afirmando que las instituciones «están muy maniatadas, no tienen presupuesto, hay mucha responsabilidad por acción, omisión y extralimitación e imponen medidas represivas de militarización, toque de queda, entre otros. Prácticamente no hacen nada«.

«Se están realizando reuniones con líderes sociales, con representantes de víctimas, con movimientos sociales, movimientos políticos, sindicatos, campesinos y campesinas, mujeres y personas del sector LGBTIQ+, maestros, profesores y profesoras, reincorporados, y por el otro lado con la Defensoría y los Gobiernos locales y alcaldías. Todos y todas (instituciones), manifiestan las mejores intenciones para buscar soluciones a este conflicto armado y social, pero lamentablemente en muchos casos no se nota o no se logra observar realmente manifestaciones concretas de estas voluntades».

Aunque la situación de violencia y abandono estatal no es novedosa en Arauca y durante el mes de diciembre y enero surgieron denuncias del control que ejercían grupos armados ante el incumplimiento del Acuerdo de Paz por parte del Gobierno Nacional, la situación en el departamento se sigue agravando.

«En el trascurso de la Caravana, la situación se ha agravado, hay homicidios y un nuevo carrobomba en Fortul. (La crisis humanitaria) tiende a agravarse y no hay ninguna línea de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación. Total impunidad (…) No hay ningún avance, no hay ni investigación disciplinaria. Poca gestión por las autoridades».

Indicó el abogado Uldarico Flórez.