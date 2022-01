Comunidad de Santa Rosa de Guayacán pide a Duque no entorpecer su retorno

En una petición sin precedentes la Comunidad indígena de Santa Rosa de Guayacán pidió al gobierno de Iván Duque que no entorpezca su deseo de retornar a sus tierras. La petición se da en medio de una serie de dilaciones que la comunidad ha denunciado y que, aparentemente obedecen a una estrategia de dilación para que no se recuperen las tierras de las que fueron expulsados por los armados en complicidad con las FFMM que no actuaron debidamente.

Lo que llama la atención es que la comunidad ya no está pidiendo del gobierno nacional que atienda sus exigencias, dado que, para ellos, el gobierno de Iván Duque los abandonó. Por el contrario consideran que lo que se genera con la llamada Mesa de Justicia Transicional, es dilatar y entorpecer los deseos y apuestas de la comunidad.

«que se abstenga de entorpecer nuestro retorno, sin mesas de justicia transicional que solo dilatan el regreso y tampoco dan respuesta concreta a nuestras demandas» Carta Comunidad

En la comunicación publicada este 6 de Enero, también exigen que el gobierno manifieste expresamente por qué se negó a un Acuerdo Humanitario Global que vienen exigiendo desde Marzo de 2021, y que explique las razones por las cuales, a pesar de tener información suficiente, no hizo nada para evitar el desplazamiento forzado del que fueron víctimas.

Comunidad de Santa Rosa de Guayacan apela a la solidaridad nacional e internacional para su retorno

En la comunicación pública, las familias que integran la comunidad indígena solicitaron la solidaridad de las personas y organizaciones para que respalden el retorno a sus tierras. En concreto solicitaron los aportes que antes le exigían al gobierno pero que se cansaron de solicitar como una obligación del Estado que nunca fue escuchada.

Las expresiones de solidaridad que necesita la comunidad tienen que ver con alimentación para un mes de sostenimiento en el territorio mientras reactivan sus siembras de Pan Coger u otros aportes que les puedan hacer y que estarán encaminados a apoyar su permanencia en los resguardos.

Este es el texto de la Carta

Carta de exigencia a Duque:

* para que se abstenga de entorpecer nuestro retorno, sin mesas de justicia transicional que solo dilatan el regreso y tampoco dan respuesta concreta a nuestras demandas

*se manifieste públicamente por qué se negó a un Acuerdo Humanitario Global, planteado desde marzo 2020

*por qué advertido del riesgo de nuestras comunidades en Calima y San Juan, nada eficaz hizo para evitar nuestro desplazamiento

Apoyo humanitario en alimentos con un aporte para la compra por un mes de los siguientes productos:

Consignar al supermercado IDEMA de Buenaventura

Cuenta banco Davivienda número 216069991869

Supervisión comunidad santa Rosa de Guayacán WhatsApp número 312 6371051

Gobernador de Santa Rosa de Guayacán 313 569 0993

Comisión Justicia y Paz WhatsApp 3183123252

Pueden ver los informes realizados sobre su situación:

Wounaan Desplazados sin ninguna respuesta de Duque, totalmente abandonados

Desplazados Wounaan Nonam de Santa Rosa de Guayacán sin respuesta de Duque

Comunidad Wounnan de Calima desplazada en Buenaventura urge atención humanitaria