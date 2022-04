¿Qué alias me habrían puesto a mí?: familiares de las víctimas de masacre en Alto Remanso

Debate de Moción de Censura contra Diego Molano, ministro de Defensa tras masacre en Puerto Leguízamo, Putumayo. Fotografía @Wilmerlealp.

Sobre las 9:44 de la mañana de este martes 26 de abril, inició en el Congreso de la República el debate de Moción de Censura en contra del ministro de Defensa, Diego Molano Aponte. El mecanismo que busca la sustitución del jefe de esa cartera se llevó primero en la Cámara de Representantes, en donde la oposición manifestó su rechazo frente a lo que sería un nuevo mal llamado «falso positivo».

Diego Molano se presenta por tercera vez ante los congresistas para dar cuenta de sus responsabilidades, esta vez, por su accionar en medio de la operación militar que ha sido considerada como una masacre. El hecho específico es el asesinato de civiles en la vereda Alto Remanso en Puerto Leguízamo, Putumayo.

De manera general, las y los representantes de oposición resaltaron la muerte de una mujer en estado de embarazo, un líder indígena, un presidente de la Junta de Acción Comunal, la esposa del presidente de la JAC y un menor de 16 años de edad. Los congresistas cuestionaron además el papel de la inteligencia militar.

La apertura de la quinta moción de censura que se da bajo el Gobierno del presidente de la República, Iván Duque, estuvo a cargo de la representante a la Cámara por Bogotá, Katherine Miranda, quien señaló que no son 11 las personas asesinadas por la Fuerza Pública, sino un total de 13 personas.

Dentro de la información dada por Miranda, de las 13 personas asesinadas solo una presenta una vinculación a temas delictivos y corresponde al porte de armas. Las otras dos víctimas que ahora se conocen, habrían prestado su servicio militar, lo que según la oposición tumba la versión oficial de que las «bajas» corresponden a guerrilleros y no civiles.

La representante también señaló que Molano omitió las dos otras muertes al tratarse de personas que sirvieron a la Institución militar.

La representante también afirmó que se tratan de crímenes de lesa humanidad pues indiscutiblemente hay personas civiles dentro de las víctimas, además que se «tienen pruebas» y testimonios que demuestran que los uniformados ingresaron sin portar el uniforme correspondiente y afirmando que eran disidentes de las FARC-EP. Miranda también cuestionó los antecedentes de los militares que participaron del «operativo» y quienes tienen procesos activos por su responsabilidad en «falsos positivos».

"¿Cómo es posible que en este operativo participen personas con 32 investigaciones por #falsospositivos ?, no es un ataque personal señor ministro": manifestó @MirandaBogota en medio del debate de #MocionDeCensura tras masacre en #Putumayo . https://t.co/6v0RqQfw3M

«La única credencial que usted tiene es haber nacido en el Hospital Militar», fue una de las frases que la representante uso para referirse directamente al ministro Diego Molano, quien se acompañaba en el recinto junto al general Eduardo Zapateiro, comandante del Ejército Nacional de Colombia.

La representante María José Pizarro, una de las principales promotoras de la Moción de Censura, partició dentro de la presentación que promueve la salida de Molano y recordó que hoy, 32 años atrás fue asesinado su padre y pidió que que en las intervenciones en defensa del ministro y del mismo ministro, no se revictimicen a las víctimas.

En medio del debate de Moción de Censura, se aprobó la realización de una sesión informal que permitió la participación de seis víctimas del accionar militar. Dentro de la intervención de las víctimas se realizaron las siguientes afirmaciones:

«Delante de mis hijas y mi esposa, me apuntaban con un fusil hombres vestidos de negro que se bajaron de una lancha de la Marina. Estoy aquí para que me reconozcan que yo no soy alias ‘Bruno’, como llegaron a acusarme ese 28 de marzo».

Anibal Cuellar, víctima