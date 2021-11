Paridad de género en elecciones 2022 está en riesgo

Se acercan las elecciones 2022 y MOV denuncia poca paridad de género. Fotografía Vatican News.

Las elecciones 2022 están más y más cerca y traen consigo nuevas alianzas políticas y precandidaturas de diferentes sectores. Sin embargo, según un informe de la Misión de Observación Electoral, MOV, la paridad de género en los comicios del próximo año está en duda.

En el Informe de Participación Política de las Mujeres a la Presidencia de la República, uno de los factores que más preocupan a la Misión, son la poca participación que tienen las mujeres al momento de lanzar una precandidatura a la Presidencia colombiana y de esas casi nulas aspiraciones se evidencia el paso que hacen hacia las listas de la Vicepresidencia, es decir cambian de rumbo.

Tabla de candidaturas femeninas desde las elecciones de 1978.

En el año 2018 solo se presentaron 4 candidaturas de mujeres y se enfocaban en la Vicepresidencia. El MOV, en su informe además notó que la mayoría de mujeres que lanzan sus candidaturas pasan después a ser parte de la contienda por la Vicepresidencia. La aspiración más reciente a la Presidencia por parte de una mujer, se dio en 2014, en ella estuvieron Clara López y Martha Lucía Ramírez, quien es ahora la vicepresidenta.

Por ahora los precandidatos presidenciales de las elecciones de 2022 no cumplen ni con 30% de paridad de género

Lo que reclama la Misión de Observación Electoral frente al panorama del año entrante, es que con las demoras en la revisión del Nuevo Código Electoral por parte de la Corte Constitucional hay incertidumbre sobre las reglas electorales. Lo anterior compromete a la paridad de género, pues no se contempla ni cumplir con un 30% de participación femenina y es más lejana la posibilidad de un 50% de mujeres candidatas y 50% de hombres candidatos en los tarjetones.

Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, afirmó que “esto tiene que ser previamente conocido, uno tiene que entender que la conformación de las listas son procesos de negociación política, que no se hace un día o dos horas antes de la inscripción de las listas”.

Y es que justamente, desde el próximo sábado 13 de noviembre, inician las inscripciones de candidatos al Senado y a las 32 cámaras. “De no avanzarse en ese sentido, mantendremos un 30%, que claramente no es una política que favorezca la participación de la mujer (…) es muy importante que la Corte Constitucional a la mayor brevedad posible señale cuáles son las reglas que van a estar vigentes o si nos vamos con las reglas actuales”.

MOV, informó que de las «más de 76 personas que en el último año habían manifestado estar considerando ser candidatos presidenciales, 12 son mujeres y de ellas cuatro ya no están en la contienda o no es claro si siguen con su candidatura». Es decir que por ahora frente a las elecciones no se cumple ni con el %30, es decir con un mínimo de participación de 16 mujeres.

Oficialmente hay 55 precandidatos y precandidatas presidenciales

En el informe de MOV, que se publicó este 5 de noviembre, se presenta una lista de candidatas para las futuras elecciones. En ellas se presentan a las 12 personas que manifestaron su interés en hacer parte de la contienda.

Sin embargo la Registraduría Nacional del Estado Civil, informó que en la actualidad hay más de 55 precandidatos, 42 de ellos a través de recolección de firmas de las cuales solo están Clara Posso (Colombia Libre), Francia Márquez (Soy Porque Somos), Elizabeth Moreno (Movimiento Social Plan Salida), María Inés Castillo (Es Nuestra Oportunidad) y Amparo Valdivieso (Amparo la Esperanza de Colombia).

Por ahora se esperan las reglas dictaminadas quesean claves en la promoción de candidaturas al interior de los partidos y coaliciones políticas y que así mismo disminuyan las candidaturas en la medida del tiempo con la elección de los candidatos de las coaliciones como el Pacto Histórico.

