Panel de Opinión destacó a los líderes de este 2021

Este 11 de noviembre, se conocieron los resultados de la decimotercera versión de las encuestas Panel de Opinión de Cifras y Conceptos para este 2021. En los datos presentados se destaca la labor de varios congresistas, medios de comunicación, ministros e incluso del mismo Gobierno del presidente Iván Duque.

Entre el 9 de julio y el 14 de octubre de este año, Cifras y Conceptos consultó a 1.544 académicos, empresarios políticos, organizaciones sociales y medios de comunicación frente a las valoración que hacen sobre los líderes de opinión en Colombia.

«El Panel de Opinión es el estudio más grande que se hace en Colombia para identificar a los líderes de opinión en cinco redes: medios, empresas, políticos, organizaciones sociales y academia», expresó César Caballero, gerente de Cifras y Conceptos.

Dentro de los datos arrojados por el estudio basados en las opiniones de líderes, se afirma que los tres senadores más destacados son Jorge Robledo, Iván Cepeda y Gustavo Petro, mientras que en Cámara de Representantes se destaca la función de Juanita Goebertus, María José Pizarro y Ángela María Robledo.



Iván Duque también se rajó en el Panel de Opinión

De 100 puntos posibles, el presidente de la República, Iván Duque, se rajo en popularidad frente a la encuesta realizada a expertos por parte de la Compañía. De acuerdo a los datos arrojados, el mandatario recibió una puntuación de 38 ante la evaluación de su gestión como figura pública ante la protesta social en el Paro Nacional.

Pero no solo el mandatario ocupó los últimos lugares de calificación de la encuesta. El ministro de Defensa, Diego Molano no se quedó atrás y fue evaluado un punto por debajo del mandatario. Lo que no sorprende con las diferentes denuncias de vulneración de DD.HH. perpetradas en contra de manifestantes pacíficos ante la imposición de la reforma tributaria.

Otro de los temas claves del panorama actual en Colombia y a nivel mundial fue el manejo de la pandemia del COVID-19. Desde principios de este año se cuestionó la lentitud con la que avanzaban las etapas de vacunación y los niveles de mortalidad frente a otros países de Latinoamérica y justamente Cifras y Conceptos ubicó al presidente en último lugar.

Los retos de Iván Duque y candidatos presidenciales según el Panel de Opinión

Aunque la medición que se hace del Gobierno actual no presenta cambios radicales con las administraciones de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, si evidencia una reducción de puntos con años anteriores. Uno de los retos registrados en el Panel de Opinión es disminuir la corrupción, incrementar el nivel de justicia y promover la paz como han insistido comunidades víctimas del conflicto armado y excombatientes de la ex guerrilla FARC-EP.

Diego Molano es el peor ministro del gabinete actual

Aunque el Ministerio de Hacienda en su momento causó polémica en cabeza de Alberto Carrasquilla con las reforma tributaria denominada Ley de Solidaridad Sostenible, los líderes que evaluaron la categoría ministerial afirman que el primer lugar en la gestión de estos funcionarios públicos se la lleva dicho organismo, pero en cabeza de José Manuek Restrepo.

El último lugar lo lleva el ministro de Defensa, Diego Molano, quien fue cuestionado por organizaciones de Derechos Humanos y sectores políticos por bombardear campamentos de grupos armados con niños en ellos. Por otra parte, el nombre de Karen Abudinen también se presenta, como la penúltima en este escalafón, su administración aún ha sido cuestionada por el polémico contrato con la Unión Temporal Centros Poblados, donde se perdieron más de 70 mil millones de pesos.

Dentro de los desafíos de cara al 2022 con el escenario electoral en el ámbito político está la preocupación por

fraude en los comicios; en lo económico, la disminución del desempleo; en lo social, la creación de programas que combatan la desigualdad; frente al desafío internacional, recuperar la credibilidad de la diplomacia colombiana; en lo ambiental, la protección de parques y fuentes hídricas y finamente como reformas más urgente está la de salud y la de la Policía.

Medios de comunicación, twitteros y caricaturistas

El Panel de Opinión no solo evaluó a entidades y funcionarios públicos, dentro de los datos presentados también están los medios de comunicación más consultados en el país. Además Cifras y Conceptos, también resaltó la labor comunicativa en medio de la protesta social, sobre todo de medios alternativos a través de la web.

El Tiempo, El Espectador y la Silla Vacía ocuparon los tres primeros puestos de este ranking. Por otra parte, Matador, Vladdo y Osuna también se posicionaron como los caricaturistas más destacados, mientras Daniel Coronel, Daniel Samper Ospina y Germán Vargas Lleras fueron los columnistas más leídos.

La red social de opinión Twitter, también estuvo contemplada con los tuiteros más leídos en el país, en ella destacan a Daniel Samper Ospina, Álvaro Uribe y Gustavo Petro.