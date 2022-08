Moción de Censura debe tener argumentos serios y no especulaciones: Iván Cepeda a la oposición

Tras una noticia en la que se asegura que el Estado colombiano tomó la decisión de no participar en la sesión de la OEA en la que se definirían posturas en torno a la situación de DDHH en Nicaragua, la oposición de extrema derecha en el país, citó a un debate de Moción de Censura contra el Canciller Álvaro Leyva. Sin embargo, esta citación carecería de argumentos serios según lo expresó el Senador Iván Cepeda.

Una de las razones para dudar de la efectividad de la Moción de Censura promovida por el Centro Democrático, es que la noticia, no ha sido verificada y el medio que la divulgó no contrastó las fuentes para saber cuáles eran las motivaciones del gobierno y no participar de la sesión extraordinaria. Sobre este tema hay declaraciones oficiales que indican que el embajador de Colombia ante la OEA no había tomado posesión del cargo y por tanto no podía participar.

Por otra parte, se ha conocido también que el ex embajador ante ese organismo, Alejandro Ordóñez, no habría puesto la agenda en conocimiento de su sucesor, lo que habría impedido la participación de la delegación colombiana.

Por último, es de recordar que las posiciones diplomáticas y en materia de relaciones internacionales, no pueden estar basadas en discursos llenos de pasión pero carentes de argumentos, como lo hacía el gobierno anterior, sino que deben estar basadas en intereses internacionales de nuestro país.

En es aspecto es necesario recordar que Nicaragua y Colombia fueron llamados por la Corte Internacional de la Haya a dialogar para garantizar los derechos de los habitantes de San Andrés y que pueden verse afectados por la decisión de otorgar soberanía a Nicaragua sobre aguas que antes pertenecían a nuestro territorio.

En torno a ello, el Senador Iván Cepeda se pronunció con un video en sus redes sociales, en el que aseguró que esa herramienta política de la Moción de Censura no debe ser usada a la ligera, porque pondría en tela de juicio la ya menguada legitimidad del Centro Democrático que dejó al país sumido en una crisis en varios aspectos. «Cada quien hace lo que puede» aseguró el Senador.

Sobre la moción de censura que dicen presentará la oposición contra el canciller @AlvaroLeyva: pic.twitter.com/J32kBWq0Ep — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) August 29, 2022

