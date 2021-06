Nueve campesinos asesinados en masacre en Algeciras, Huila

Fotografía del diario El Espectador.

Nuevamente se presenta una masacre en Colombia, el hecho de violencia ocurrió en la mañana del lunes 31 de mayo, en el municipio de Algeciras en Huila. Los primeros informes dan cuenta de nueve campesinos asesinados, entre ellos una mujer.

De acuerdo al testimonio de la comunidad, hombres armados ingresaron a la finca cafetera Palmira, en la vereda Quebradón Sur y empezaron a disparar contra las personas que allí se encontraban. En el hecho también habría sido asesinado el administrador de la finca, propiedad de Álvaro Barrera, padre de un reincorporado de las FARC y ahora escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

De acuerdo a medios locales el Ejército hizo presencia en el lugar de los hechos para corroborar la situación. La personera Gelvi Esther Cabrera manifestó que, “hacia las 7:00 de la mañana los vecinos del sector, escucharon unos disparos en la finca de los Barrera y de una vez me llamaron y me manifestaron la situación. Yo me comuniqué con el teniente coronel Rodríguez del Ejército, él envió una tropa a verificar qué estaba pasando y cuando llegó el ejército efectivamente encontró nueve personas asesinadas, ocho hombres y una mujer”.

Algeciras nuevamente es escenario de violencia

Esta masacre es el tercer hecho de este tipo que se registra en la finca Palmira de Algeciras. La primera de ellas ocurrió el jueves 16 de julio de 2020, donde 4 personas entre ellas un menor de 16 años fueron asesinados y otras dos resultaron heridas, entre ellos un niño de 8 años.

La segunda masacre se vivió el martes 22 de septiembre de 2020, 3 personas entre ellas un menor de 17 años también fueron asesinadas.

De acuerdo al Instituto de Estudios para el Desarrollo de la Paz, Indepaz, esta es la masacre 41 en lo que va de este 2021, dejando a 158 víctimas fatales. Para organizaciones de DDHH esto da cuenta de una violencia sistemática en el país, que además se ha presentado sobre todo en zonas rurales, contra campesinos, indígenas, líderes sociales y excombatientes firmantes de Paz.

Por ahora los hechos son materia de investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), Ejército, Policía y Fiscalía. Indepaz también informó sobre la presencia la Segunda Marquetalia por medio de la unidad Óscar Mondragón y el bloque suroriental de Gentil Duarte.

Por otra parte en la zona rural de Campoalegre, en la vereda San Isidro también fueron hallados dos cadáveres en bolsas. Los cuerpos correspondería a dos campesinos de la zona se presume son el padre e hijo reportados como desparecidos el pasado jueves 27 de mayo.



