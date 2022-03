«No somos una fuerza electoral, sino insurgente»: ELN reafirma cese al fuego en medio de los comicios del domingo

ELN se pronuncia nuevamente frente al cese al fuego en medio de los comicios de 2022. Fotografía ilustrativa Richard McColl / Agencia Anadolu.

En la mañana de este jueves 10 de marzo se volvió a conocer un comunicado que habría sido dirigido por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En el documento se hizo un segundo pronunciamiento frente al cese al fuego en medio de los comicios que se vivirán a partir de este fin de semana y en todo el territorio nacional.

El grupo armado afirmó que, desde hoy y hasta el martes 15 de marzo, toda su «fuerza realizará un cese al fuego» como un «gesto al país» y con el objetivo de que las elecciones del 13 de marzo se lleven con normalidad y señaló que no es de su interés influir en los resultados electorales, pero reconoció que ha sido parte de los actores que han alterado dichos eventos.

«El ELN no interferirá ni se involucrará en el proceso electoral (…) El ELN es una fuerza que no está amarrada a las leyes de estos gobiernos y en confrontación contra sus instituciones, por tanto no orienta a votar por nadie (…) Recordamos que no somos una fuerza electoral, sino insurgente, y en diversos momentos hemos realizado acciones de sabotaje contra las elecciones, pero cuando los Gobiernos no escuchan y no valoran los cese al fuego unilaterales que hacemos; así como tampoco benefician a los colombianos, dichos gestos resultan inoficiosos, por tanto, hay que replantearlos».

Afirma el comunicado del ELN.