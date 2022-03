«Este es un clásico de la literatura del conflicto armado en Colombia»: Alfonso Carvajal sobre ‘A las puertas del Ubérrimo’

La 7ma edición del libro ‘A las puertas del Ubérrimo’, fue presentado por sus dos autores este lunes 7 de mayo. Jorge Rojas Rodríguez ( foto Secretaria de Integración Social) y senador Iván Cepeda Castro (foto Juan Carlos Sierra).

En la tarde de este lunes 7 de marzo, el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda Castro y el ex secretario de Integración Social de Bogotá y defensor de DD.HH., Jorge Rojas Rodríguez, presentaron la séptima edición de su libro ‘A las puertas del Ubérrimo’.

El evento se llevó a cabo en el auditorio Rogelio Salmona en el Centro Cultural Gabriel García Márquez de la ciudad de Bogotá, y en el participaron sus dos coautores; el editor del texto, Alfonso Carvajal; la directora del Periódico Voz, Teoría & Praxis, Claudia Flórez.

Vea aquí el lanzamiento de ‘A las puertas del Ubérrimo’

Alfonso Carvajal expresó las sensaciones que produce el nuevo lanzamiento y resaltó la importancia de este libro al que califico como un «libro fenómeno» y eso cual ha vendido más de 30.000 ejemplares.

«Hoy para mí es un día muy importante, lleno de muchas imágenes, de sentimientos en un tiempo fragmentado como el nuestro, muy violento (…) Transcurría el año 2008 y la periodista Maureen Maya me buscó y me dijo «mire Alfonso, tengo un libro que se llama ‘A las puertas del Ubérrimo’ y una editorial que había hecho contrato con Iván y Jorge, se había arrepentido» (…) Este libro curiosamente era en mitad del segundo periodo de Álvaro Uribe Vélez, entonces siempre había un poco de tensión, todo lo que tiene que ver con Álvaro Uribe Vélez siempre es tensionante y en esa época más porque estaba de presidente. Y salió el libro y recuerdo que a los cinco días tocó imprimir otros 5.000 ejemplares, fue un libro fenómeno y con los libros uno no sabe si le va a ir bien o mal». Recordó Alfonso Carvajal.

El escritor, editor y docente de literatura de la Universidad Nacional, también afirmó que el libro ha sido clave el la creación y narrativa de textos investigativos que plasman desde un lenguaje más cercano las vulneraciones de DD.HH. perpetradas por el Estado Colombiano, políticos y la Fuerza Pública.

«Este libro me marcó a mí en lo personal y creo que marcó la edición comercial en Colombia. Este libro rompió mitos. A partir de este libro yo tuve la posibilidad de publicar libros como Chuzadas de Julián Martínez, El cartel de la contratación de Felipe Romero, Me hablarás del fuego de Javier Osuna y La oligarca rebelde de Mauren Maya. Empecé a comprender la importancia de los libros en poder contar temáticas complejas y de una manera que se acercará a la realidad (…) Me hace pensar que este es un clásico de la literatura del conflicto armado en Colombia. Alfonso Carvajal.

Carvajal, también reflexionó al rededor de a situación actual de Colombia y señaló, «ese libro le aclara a uno mucho de nuestro presente, porque muchos de los personajes que están ahí están presos o están en las esferas de poder (…) La prueba reina no existe, pero todos los caminos conducen al dueño del Ubérrimo (…) Ese libro logra eso, además con todos los abogados del diablo que tiene el señor Uribe, este libro no hemos tenido la primera demanda, es hecho con una rigurosidad impresionante. A partir de ahí me alimentó para hacer otras cosas».

«Este libro intenta ponerle el zoom a ese político que se creía intocable»: Claudia Flórez

Claudia Flórez, directora del Periódico Voz, Teoría & Praxis, también realizó una intervención en medio del lanzamiento de ‘A las puertas del Ubérrimo’.

«El libro muestra como el «paramilitarismo fue convirtiéndose en esa corriente donde el latifundio fue el instrumento de poder y de enriquecimiento y como esa alianza política entre el paramilitarismo, los políticos y el Estado, convirtieron al país en lo que hoy tenemos, un país lleno de víctimas». Reflexionó Cristina Flórez.

Flórez, también se refirió a la pregunta común de los y las lectoras sobre qué nuevos puntos contiene la nueva edición de este libro, a lo que ella responde que, «el contexto ha cambiado, han cambiado cosas, en su primera edición, cuando sale a la luz no había proceso de paz, cuando sale a la luz no había un auge o repunte de la movilización tan importante como el que hemos vivido en estos últimos años, no había esa esperanza que vamos a tocar el 13 (de marzo) y que recoge el Pacto Histórico».

«Ayuda a algo que el Proceso de Paz nos ha enseñado a todos y todas, y es la necesidad de fomentar esa memoria histórica colectiva de lo que ha sido el conflicto armado en Colombia. De que esa historia de lo que ha padecido el país no quede escrita por aquellos que les ha facilitado la violencia el llegar al poder, que han usado esa violencia como ese instrumento para enriquecerse». Cristina Flórez.

La bióloga y directora de Semanario VOZ, también expresó que el libro es un homenaje a las víctimas dle conflicto, como este mismo lo manifiesta al interior de sus páginas, «este libro es dedicado a esas víctimas, a esos desplazados, a esos asesinados en tantas masacres, pero también a los que son hijos e hijas de esta situación de violencia que hemos sentido cercana. Este libro intenta ponerle el zoom a ese político que se creía intocable, a ese político que también, efectivamente, la violencia le ha servido para algo«.

«Lo que hicimos fue juntar las piezas de un entramado de poder, de relaciones semifeudales del campo»: Jorge Rojas

En medio de risas y anécdotas, los coautores y participes del evento conversaron acerca del libro. «Tengo otra anécdota, cuando el libro sale, me contaban que en Unicentro llegaban esas señoras emperifolladas «ay mi presidente» y compraban el libro, yo creo que después lo quemaban», conto irónicamente Alfonso Carvajal, quien consiguió la fotografía del expresidente que se ve en la portada del texto.

«No deja de ser paradójico que el libro gira al rededor de un expresidente que, alguna vez llamaron «Gran Colombiano». Con todo lo que implica escribir un libro que relata lo que más quiere el expresidente que es su tierra. Meternos con la tierra. Yo no le he contado a Iván, que por esa época un funcionario de la Casa de Nariño me dijo que al expresidente no le molestaba tanto el libro como el titulo del libro. Se metieron con mi Ubérrimo«, comentó Jorge Rojas.

«No teníamos la prueba reina, pero todo apuntaba al Ubérrimo e iniciamos la investigación (…) El libro que es una suerte de crónica, reportaje, investigación con muy poca ficción. Yo si puedo sacar el porcentaje de la ficción, se lo dijo Salvatore Mancuso a Iván Cepeda, cuando lo vio por primera vez, Mancuso dijo: «no joda, ese libro que ustedes escribieron el 95% es cierto», el otro 5% es parte de una idea de relatar desde el Caribe lo qué paso (…) que se expresa en la concentración de la tierra y en la concentración del poder político y en el clientelismo y en la corrupción, al punto que hoy, podemos entregarle el libro a la Comisión de la Verdad como un testimonio de lo que pasó y en homenaje a todas las víctimas del departamento del Córdoba». Jorge Rojas Rodríguez.

‘A las puertas del Ubérrimo’ dentro de las listas escolares

Iván Cepeda, aspirante al Senado de la República por la coalición del Pacto Histórico y autor de ‘A las puertas del Ubérrimo’, manifestó que la nueva versión de esta investigación surge tras la «valentía» de una docente en el departamento de Putumayo que, solicitó dentro de la lista de útiles escolares el libro presentado este lunes.

«Como la primera edición se la dedicamos a los campesinos víctimas de la violencia, esta se la dedicamos a los jóvenes de nuestro país y a los educadores y las educadoras que los están formando. Vemos que es un acierto porque acaba de trinar Álvaro Uribe exigiéndole al Ministerio de Educación que castigue a la maestra y que prohíba el libro en las instituciones escolares. Es el signo de la lucha que estamos dando desde los últimos 20 años, contra una de las expresiones del poder descompuesto, mafioso, profundamente acaparador, ambicioso que está en nuestro país». Iván Cepeda, coautor de ‘A las puertas del Ubérrimo’.

«No señalamos al todopoderoso, dueño del Ubérrimo como responsable, sino que nos limitamos a construir su entorno. Abrir las páginas sociales del Meridiano de Córdoba, donde estaba todo, n era necesaria tanta investigación. Estaban los Mancuso compartiendo fiestas, eventos sociales, como ya se ha dicho aquí, la vida cotidiana en la sociedad cordobesa. La carreras hípicas, cuando Uribe echaba carreras con Mancuso y enfrentaba a una de sus yeguas, a un potro de Mancuso», aseveró Iván Cepeda.

Finalmente el mensaje de los participantes y coautores, se refiere al mismo objetivo del libro, la no repetición por medio del conocimiento de la historia de nuestra Colombia. El senador, también invitó a los y las colombianas a que compren el libro, cuyos fondos estarán destinados a las organizaciones de víctimas y campesinos víctimas de Córdoba «para que le duela al dueño del Ubérrimo», aseveró.

