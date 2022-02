«El ELN quiere mostrar que es una realidad y hacerse presente en esta coyuntura política»: Luis Eduardo Celis

ELN anunció Paro Armado. Fotografía La Prensa y comunicado oficial.

Por medio de un panfleto difundido en un chat grupal de WhatsApp y Telegram, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, ELN, anunció la realización de un paro armado. Dicha acción se hace a pocos días de las elecciones del 13 de marzo, en donde las y los colombianos definirán al Congreso de la República, las Circunscripciones Transitorias de Paz y la cabeza de las coaliciones que aspiran a la Presidencia.

El comunicado señala que, el paro armado se extenderá por 72 horas, iniciando desde las 06:00 a. m. del miércoles 23 de febrero y hasta las 06:00 a. m. del sábado 26 de febrero. «La población solo podrá movilizarse por razones humanitarias relacionadas con actividades funerarias o emergencias hospitalarias», advierte el panfleto, «recomendamos a la población mantenerse en sus viviendas o lugares de trabajo y evitar desplazamientos por razones de seguridad», agregó el grupo armado.

Dentro las motivaciones del grupo se afirma que el paro se da «contra Duque y su mal Gobierno». En entrevista con Contagio Radio, el experto en conflicto armado, Luis Eduardo Celis, afirmó que la acción se da porque el «ELN quiere mostrar que es una realidad y hacerse presente en esta coyuntura política, es innecesario que tensiones el conflicto, es su lógica de actuación».

Respecto al escenario electoral en el que está inmerso el país, y el miedo de que el Paro pueda alterar los comicios, sobretodo en donde el grupo irregular hace presencia, Celis manifestó que, además de ser una posible estrategia de temor de alguno candidatos y candidatas, si puede ser un elemento más del riesgo electoral.

«En los territorios donde el ELN mantiene iniciativas en las comunidades y los ciudadanos y ciudadanas, se pueden sentir inseguros para participar de las elecciones, así el ELN haya dicho que no va a sabotear las elecciones, es más, puede que haga un cese de sus acciones en las jornadas electorales». Luis Eduardo Celis, experto en conflicto armado.

«El ELN se ha fortalecido en su presencia territorial, es una evidencia del fracaso de este gobierno»

Este domingo 20 de febrero, el Gobierno Nacional por medio de su ministro de Defensa, Diego Molano, se pronunció ante el riesgo en el que se encuentran los 180 municipios en los que el ELN hace presencia y afirmó «que tenga claro Colombia que nuestra Fuerza Pública está desplegada entera, con todas sus capacidades, para garantizar la movilidad, el transporte de los colombianos. Y que Colombia no se va ni a arrodillar, ni a amedrentar, ni a doblegar frente a unos panfletos (…) Colombia tiene que confiar en su Fuerza Pública. y los colombianos tenemos que avanzar en seguir la reactivación económica y no permitir que unos panfletos que buscan generar temor y amedrantamiento cambien la dinámica económica y comercial que requiere nuestra sociedad”.

Colombia no se amedrenta frente a unos panfletos del ELN. El país tiene que confiar en su Fuerza Pública, que está desplegada con todas sus capacidades para garantizar la movilidad de los ciudadanos. El ELN es un grupo criminal con unos cabecillas que se esconden en Venezuela. pic.twitter.com/dbxG4c9nwH — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) February 20, 2022

A lo anterior, el experto Luis Celis manifestó que el «Gobierno del Presidente Iván Duque hace una retórica de que estas son amenazas que vienen de Venezuela, que el Gobierno va a garantizar la seguridad, que el Gobierno no se va a arrodillar ni a dialogar, todas reacciones que no asumen la dura realidad: el ELN es una fuerza actuante en 180 municipios que el Gobierno no puede controlar y menos derrotar«.

Luis Eduardo, también afirmó que el crecimiento del ELN «se ha fortalecido en su presencia territorial y actuación» y esto es «una evidencia del fracaso de este Gobierno». El experto también señaló que dentro de la agenda política de los candidatos es necesario que se contemple un acuerdo de paz con la guerrilla que completará 58 años y que espera que el o la próxima presidenta de Colombia logre dar fin a la continuidad de la guerra.

