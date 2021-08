«No se puede manejar un partido político como si fuera una fuerza militar»: Benkos Biohó

Fotografía Twitter @BenkosBiohoFarc.

De cara a las elecciones en Colombia, siguen surgiendo nuevos nombres de colectividades y candidatos que aspiran a estar en las urnas del próximo 2022. ‘Agrupar para Avanzar’ es el lema de un nuevo movimiento político que ya reúne a más de 200 delegados y delegadas y que es impulsado principalmente por Victoria Sandino e Israel Zúñiga, conocido como Benkos Biohó.

Tras negarse su regreso al Congreso en 2022 por el partido de las extintas FARC-EP, Comunes, en marzo de este año, Victoria Sandino y Benkos Biohó decidieron crear «avanzar uniendo voces de paz y resistencia» y “asumir el compromiso de disponerse a la construcción, articulación e impulso de espacios de unidad que den respuesta a las expectativas de sectores que no se ven representados por las formas políticas organizativas vigentes”.

En entrevista con Contagio Radio, Benkos Biohó afirmó que el movimiento, «es una forma de agrupamiento de los excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz que aún se mantienen en el marco de ese acuerdo y que tienen como proyecto de vida la reafirmación de lo firmado en la Habana y la construcción de la paz en Colombia».

La senadora Victoria Sandino, también manifestó que se trata de «un esfuerzo colectivo que vienen haciendo muchas y muchos, tanto personas excombatientes de las FARC como líderes, lideresas sociales, procesos locales, comunitarios, de barrios, de mujeres y de juventud que se han convocado al rededor del cumplimiento integral del Acuerdo de Paz y la reincorporación de excombatientes».

De acuerdo al senador Benkos Biohó, en Comunes no se está dando una participación democrática de sus miembros y se ha mantenido una línea de mando vertical y no horizontal, como esperaban que sucediera en 2016.

Victoria Sandino, expresó que la dirección del partido «no permite la discusión política por la cortapisa del centralismo democrático». La senadora también dijo que «no renuncian a su derecho de reincorporación política» y eso precisamente se busca con el movimiento político naciente.

A lo anterior, la senadora suma, que Comunes no ha logrado abanderarse de la implementación del Acuerdo de Paz como debía hacerlo al ser el partido nacido del seno de los diálogos de paz y comentó que el papel que ha jugado la colectividad en el Congreso, ha sido reflejo de la imposibilidad de no actuar como bancada.

«De diez congresistas, cinco en Senado y cinco en la Cámara de Representantes, no ha sido posible tenerlos completos. A estas alturas no se ha logrado posicionar en la Cámara el compañero Benedicto González, segundo en lista después de Jesús Santrich (…) Con el agravante que de manera arbitraria, violando todos sus derechos, una parte de la dirección decidió expulsar a Benedicto».

Victoria Sandino y Benkos Biohó afirmaron que, la diferencia entre el movimiento que impulsan, Comunes y otros proyectos políticos – sin ser necesariamente ser un nuevo partido político – es la apertura que se da al debate, sin imposiciones. «Aquí se puede discutir y consensuar», comentó Victoria Sandino.

Según la senadora, durante el encuentro que se dio entre este domingo 8 y lunes 9 de agosto, se unieron personas de todo el país que no se sienten representantas por el partido Comunes, precisamente por el traslado del mando del extinto grupo insurgente al partido político.

Dentro de las expectativas esta proyecto político esta convocar y unir a más personas para trabajar de manera colectiva en la participación política de los excombatientes de la Paz.

«Mas allá de las propuestas electorales y las imposiciones, el país requiere de grandeza de sus dirigentes (…) No puedo de hablar de democracia si no la tengo al interior de mi partido; no puedo hablar de posibilidad de lecturas diferenciadas ante la sociedad, si no las soporto, si no las tolero; yo no puedo hablar en nombre de un país cuando tengo en mi mente conceptos racistas y hegemónicos. Este país tiene que generar nuevas dinámicas y nuevos espacios de participación política».

Senador Benkos Biohó.