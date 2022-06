Reino Unido avaló extradición del periodista Julian Assange a Estados Unidos y su vida estaría en riesgo

Julian Assange. Fotografía cortesía.

La Ministra del Interior del Reino Unido, Priti Patel, ha aprobado el viernes 17 de junio la extradición del fundador de la red social Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos.

El periodista australiano es imputado en el país norteamericano y podría ser condenado a hasta 175 años de cárcel por filtrar documentos con registros de las guerras de Afganistán e Irak, así como comunicaciones diplomáticas desde 2010. La decisión de Patel, sin embargo, no es definitiva, pues Assange aún tiene 15 días para apelar.

En mayo de 2019, Estados Unidos había acusado a Assange de violar la ley contra el espionaje de 1917, el llamado “Espionage Act”, por solicitar, recopilar y publicar documentos militares y diplomáticos estadounidenses.

Estados Unidos solicitó su extradición, sin embargo, en enero de 2021 el Tribunal Penal de Londres rechazó la petición, alegando el malo estado de salud de Assange, que sufre depresión y tiene tendencias suicidas, según los psiquiatras que lo han examinado en prisión.

EE.UU. recurrió entonces al Tribunal Superior de Londres, que aceptó la solicitud. Assange también recurrió al Tribunal Supremo, pero su tutela fue inadmitida. El caso pasó entonces al Ministerio del Interior, que anunció la extradición del periodista australiano.

Assange estaba detenido desde 2019 en una prisión de Londres por haber violado la libertad condicional buscando refugio en la embajada de Ecuador en la capital británica, en consecuencia de una imputación por supuestos cargos de violación.

Sobre el hecho así se expresó Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España:

“Permitir que Julian Assange sea extraditado a EEUU le pondrá en riesgo y envía un mensaje tremendo sobre el ejercicio del periodismo, estamos preocupados de que se pueda violar su derecho a no ser sometido a tortura y todo tipo de malos tratos. Llamamos al Gobierno de Reino Unido a no extraditar a Julian Assange y a Estados Unidos a que los cargos sean retirados”.

"Permitir que Julian Assange sea extraditado a EEUU le pondrá en riesgo y envía un mensaje tremendo sobre el ejercicio del periodismo". Nuestro director @_estebanbeltran habla sobre la certificación de la extradición de @JulianAssange_ a EEUU. FIRMA: https://t.co/y6IrcKX4Wd. pic.twitter.com/C2AYmIk0ZI — Amnistía Internacional España (@amnistiaespana) June 17, 2022

La red social Wikileaks publicó una carta de rechazo ante la decisión:

“Este es un día oscuro para la libertad de prensa y para la democracia británica. Cualquiera en este país que se preocupe por la libertad de expresión debería estar profundamente avergonzado de que el Ministro del Interior haya aprobado la extradición de Julian Assange a Estados Unidos, el país que tramó su asesinato. Julian no hizo nada malo. No ha cometido ningún delito y no es un criminal. Es un periodista y un editor, y está siendo castigado por hacer su trabajo. (…) No dejaremos que eso ocurra. La libertad de Julian va unida a todas nuestras libertades. Lucharemos para devolver a Julian a su familia y para recuperar la libertad de expresión para todos nosotros”.

#Atención🔴 | El Gobierno británico confirmó la extradición de Julian Assange a EE. UU. en donde enfrentaría una condena de hasta 175 años de cárcel.



Amplíe más información en: https://t.co/6QANGw2zMp pic.twitter.com/dGvZa4Uyz5 — red+ noticias (@RedMasNoticias) June 17, 2022

México, Brasil, Honduras y Colombia concentran el 90% de las agresiones contra periodistas desde 2012

768 periodistas fueron víctimas de agresiones y obstáculos en su labor durante el 2021