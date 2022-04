Jineth Bedoya es designada como embajadora global para la lucha contra la violencia sexual

La periodista ahora es embajadora global para la lucha contra la violencia sexual. Fotografía Camilo Rozo.

Desde ayer y durante tres días, se está llevando a cabo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Este martes 12 de abril, el presidente Iván Duque presentó sus «avances» respecto al Acuerdo de Paz y fue cuestionado por representantes de varios países que señalan que intenta «dulcificar» la situación real del país, sin embargo, en medio de esta actividad, la periodista Jineth Bedoya también recibió un importante reconocimiento.

Se trata de la designación como embajadora global para la lucha contra la violencia sexual en el marco del conflicto armado por parte de la ONU.

“Este es un reto más y es un reto mayúsculo. Una cosa es salir a hablar de la violencia sexual en Colombia y otra hablar de las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual a nivel mundial. Este honor que me hace Naciones Unidas, que realmente no me lo esperaba y llega un momento en el que necesito mucha fuerza, tiene varios compromisos: seguir potenciando la voz de las víctimas y seguir denunciando los horrores que se cometen en medio de las guerras contra las mujeres”.

La periodista fue víctima de abuso sexual en el año 2000 y durante más de 20 años fue revictimizada por el Estado colombiano, que fue condenado por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos por este caso. De hecho el Gobierno de Iván Duque no realizó un pronunciamiento alguno de esta nominación.

“Yo quiero pensar que toman este tipo de decisiones son porque no tienen en su cabeza la dimensión de lo que va a pasar hoy en Naciones Unidas. Ha sido tanto daño durante años, tanto olvido y mezquindad, que solo quiero aferrarme a lo bueno que significa esto y no la indiferencia que hay, no solo conmigo sino con las víctimas. No entiendo cómo no va a haber alguien del gobierno”.

Yineth Bedoya.