Imponen medidas restrictivas en el Valle del Cauca

Para organizaciones sociales y de DD.HH. las medidas restrictivas impuestas por la gobernación del departamento buscan obstaculizar la Asamblea Nacional Popular que desarrollan los jóvenes manifestantes en el marco del Paro Nacional, que ya completa más de 80 días e impedir el derecho a la protesta el próximo 20 de Julio.

Clara Luz Roldán, la gobernadora del Valle, afirmó no estar en contra de las manifestaciones sociales, también expresó que en «horas de la noche no tienen que haber marchas». La gobernadora además dijo que el toque de queda y el cierre de fronteras, quiere generar mayor control de la protesta, a pesar de ser reprimida fuertemente y presentar graves denuncias de abuso y agresiones por parte de la Fuerza Pública.

74 jóvenes han sido asesinados por la Fuerza Pública en el marco del Paro Nacional, 58 de ellos en el departamento del Valle del Cauca. Sin embargo dentro de las afirmaciones de Clara Luz Roldán, esta el prepararse para evitar hechos que lamentar a causa de la movilización y no por el actuar de miembros de la Policía, del Ejército o civiles armados.

Alcaldía de Cali instala PMU para el 20 de julio

El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina; el secretario de Seguridad, Carlos Soler y el comandante de la Policía Metropolitana de la ciudad, Juan Carlos León anunciaron el despliegue de 3.000 policías y la instalación de un Puesto de Mando Unificado para el próximo 20 julio.

«Mientras se mantenga la estabilidad, no hayan bloqueos, no se haga daño contra la propiedad privada, no haya daño contra el sistema de transporte masivo, nuestra fuerza pública está trabajando de manera coordinada y conjunta para que todo lo que se promete, se cumpla desde un sentido bastante social; pero también muy contundente en el momento de utilizar la fuerza en caso de requerirse«, afirmó Jorge Iván Ospina.

