Así fue la primera instalación de Gustavo Petro del Congreso

El jefe de Estado llegó retrasado, arrancó su discurso con agradecimientos a miembros de su gabinete, y toco varios temas como el Acuerdo de Paz, la reforma agraria, los diálogos con el ELN, la transición energética e invitó a un acuerdo nacional como camino hacia la paz.

Por Redacción Contagio Radio.

Bogotá. La instalación arrancó a las 6:00 p.m., con cuatro horas de retraso, ya que el presidente Gustavo Petro estaba en San Andrés, donde presidió la conmemoración del 20 de julio y se realizó el desfile militar. Arrancó su discurso con un mensaje de agradecimiento a varios miembros de su gabinete, como la vicepresidenta Francia Márquez, a la Corte Suprema, al Consejo de Estado y a la JEP, entre otras instituciones.

Para Petro hay varios asuntos en juego, siendo los más importantes las reformas sociales de su gobierno, como el régimen laboral, la salud, el sistema pensional, la educación y la política de paz. Por eso le recordó al Congreso que “no es un Congreso marginal, no está debatiendo leyes inocuas, no está en otro país ajeno al de nuestra propia sociedad colombiana. Están ustedes en el centro del país y así serán los meses que vienen y es importante, por lo menos tener claro la posición del Gobierno, qué es lo que pretende el Gobierno y para dónde va”.

El inicio a la sesión del Congreso para instalar la nueva legislatura la hizo el senador del Pacto Histórico, Alexánder López, quien asumió la presidencia del Congreso de la República desde el pasado 6 de junio, quien destacó la labor de Petro e hizo un llamado a la unión política. En su discurso resaltó que el Pacto Histórico: “no vino a destruir el país”, y afirmó: “Tenemos hoy la oportunidad histórica de avanzar en los cambios, que nos tendrán que llevar a la paz con dignidad y a un país que termine la guerra, la injusticia y la barbarie”.

Reforma Agraria

Sobre este particular, el presidente le pidió al Congreso cambiar las leyes para agilizar la entrega de tierras prevista en el punto uno (reforma rural integral) del Acuerdo de Paz de 2016 e hizo un balance sobre el cumplimiento del mismo.

“En alianza con (José Félix) Lafaurie (presidente de la Federación de Ganaderos), este gobierno ha titulado 1 millón de hectáreas de las siete millones (que están previstas en el acuerdo), 756 mil hectáreas han sido para indígenas, 175 mil para campesinos y 7.945 hectáreas para comunidades negras”, explicó el presidente.

Señaló que las hectáreas tituladas a comunidades indígenas están, principalmente, en territorios selváticos y no son para producción agrícola sino para cuidar la selva amazónica. Asimismo, resaltó sobre la legislatura que acaba de terminar la importancia a la modificación del artículo 63 de la Constitución Política de Colombia en la que se reconoce al campesinado como sujeto de derechos.

Sobre la entrega de tierras a campesinos, el mandatario señaló que en el Acuerdo de Paz está estipulado la entrega de tres millones de hectáreas, de las cuales, en el primer año de su gobierno se ha logrado comprar 30 mil hectáreas, en comparación a las 13 mil entregadas por el gobierno de Iván Duque.

Sin embargo, pese al aumento de las cifras, estas representan apenas el 1% de la meta trazada en el acuerdo. El presidente fue enfático al señalar que pese al empeño de su gobierno -que ha puesto a trabajar a los funcionarios 24 horas al día- no es posible cumplir el Acuerdo de Paz con las actuales normas.

El Jefe de Estado cuestionó el papel del Congreso de la época que aprobó el acuerdo y aceptó esa meta de entrega de tierras. “No sé porque pusieron tres millones, no sé si se debatieron las normas para hacerlo”, dijo. A renglón seguido insistió en su propuesta a los grandes latifundistas para que le vendan al gobierno la mitad de sus tierras fértiles, dedicadas a la ganadería extensiva, para entregarla a los campesinos.

«La paz no es una negociación con actores armados, es un acuerdo nacional con toda la sociedad”, dijo Gustavo Petro durante su intervención. Fotos: Presidencia.

“No estamos expropiando la tierra, estamos comprándola a precio comercial. Todas las haciendas de la mafia que tenemos para extinción de dominio no se entregan a familiares de políticos, se está entregando al campesinado, pero no es suficiente porque el Congreso puso un límite de tiempo de 12 años para cumplir el acuerdo”, señaló el mandatario.

Y al hacer las cuentas para poder cumplir con la meta (tres millones de hectáreas), Petro afirmó que sólo su gobierno debería entregar un millón y medio de hectáreas. Invitó al Congreso a debatir este tema porque el Estado debe cumplir el Acuerdo de Paz con las FARC; en insistió que para poder avanzar de forma significativa y agilizar el proceso, el Congreso debe cambiar leyes y poder entregar 500 mil hectáreas de tierras por año para poder cumplir en los próximos ocho años con la meta propuesta.

Cese al fuego con el ELN

El primer mandatario también se refirió al proceso de negociación con el Ejército de Liberación Nacional. “Hemos hecho el proceso de paz con el ELN y avanza. Hoy hay un cese al fuego en todo el país y eso ha traído como resultado una disminución sustancial, comparado con el número de bajas del Ejército y Policía con el año pasado, del 60 y 55%”, dijo Petro.

En su discurso, el presidente recordó que en ese mismo escenario de la instalación de un nuevo periodo legislativo, un presidente (Juan Manuel Santos) había hablado de la baja de esas cifras a propósito de la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Y recordó la alusión que se hizo sobre la falta de pacientes en el Hospital Militar, “pero se volvió a llenar”, puntualizó.

“Ojalá pueda decir que la guerra entre la insurgencia y el gobierno colombiano que empezó en 1948 ha llegado a su final. Así como llegó a su final en un periodo anterior, la guerra entre liberales y conservadores”, señaló al anunciar que la guerra con el ELN se está acabando. Esta frase produjo una fuerte reacción de la oposición que le gritó “mentiroso”.

“La paz es un acuerdo nacional”

Al finalizar su discurso Petro hizo un llamado para concretar un acuerdo nacional. “Esto de construir la justicia social y la justicia ambiental no solamente es para tener una frase bonita de Potencia Mundial de la Vida es para tener paz. La paz no es una negociación con actores armados, es un acuerdo nacional con toda la sociedad”, dijo.

El presidente recordó que la Constituyente del 91 fue el más reciente ejercicio de un acuerdo nacional sabemos que demuestra, según él, que sí se puede hacer. ¿Un Acuerdo Nacional es mantener las cosas como están o es volver al pasado? -se preguntó el presidente- ¿o es pensar en una gran Nación democrática y próspera, permitirnos una sociedad más justa?, replicó

Al invitar a las “diversidades políticas” para hacer ese acuerdo nacional como camino hacia la paz, también invitó a quienes han dirigido al país a “ceder para aprovechar la oportunidad de desarticularse de la mafia y de las economías ilícitas y construir un mundo más equitativo”.

Transición energética, protección de la Amazonía, impulso al turismo y minería ilegal

El mandatario hizo referencia, una vez más, a la propuesta de su gobierno y dijo que sigue creyendo que el país, en el escenario actual de la humanidad puede ser potencia y volver la vida un eje de la lucha política y social.

“Lo que está en cuestión hoy en el mundo no es el capitalismo, no es el poder mundial solamente, lo que está en cuestión hoy en la humanidad es la vida, la existencia, no de unos, sino de toda la humanidad, de toda la vida en el planeta”, expresó Petro ante los congresistas y medios de comunicación, al tiempo que valoró el trabajo que hacen los científicos de distintas áreas por explicar las cuestiones que afectan el planeta y la vida de la humanidad.

El mensaje lo expresó para indicar que la vida está en cuestión y que lo que no se haga desde hoy no se podrá hacer en 20 años. “No es apocalíptico, es la ciencia”, dijo el presidente, quien resaltó la diversidad de Colombia.

El preámbulo de Petro lo usó para luego pasar a explicar la importancia de los proyectos de su gobierno para lograr “justicia social y justicia ambiental”, que sustenta en riesgos como el cambio climático, por lo cual también hizo referencia a la necesidad de la transición energética, la electrificación de la movilidad humana y la dejar de usar materias primas fósiles para la producción. Con ello, dijo, se logrará una “economía descarbonizada”.

El Jefe de Estado dijo que «el gobierno trabaja para recuperar la industria, la agricultura y el turismo (…) y habló de crear una pista aérea internacional en el norte de La Guajira, otra en Tolú, una en el Guaviare y en Buenaventura». Fotos: Colprensa-John Paz.

En el discurso Petro también dijo que las discusiones por la transición energética le costaron “una ministra excelente”, haciendo referencia a Irene Vélez, quien presentó su renuncia este jueves, en medio de escándalos como el millonario contrato a su esposo y el tráfico de influencias para que Migración Colombia dejara salir a su hijo del país, al parecer, sin el cumplimiento de los requisitos.

En la instalación de las sesiones del Congreso, Petro también recordó que han puesto sobre la mesa en el ámbito internacional la protección de la región amazónica por medio de la integración de los países que comparten territorio en ella.

Dijo, además, que el gobierno trabaja para recuperar la industria, la agricultura y el turismo. Señaló que la meta es lograr 7 millones de turistas en el país, para aportar en la reactivación de la economía. Y agregó que se cuentan con ventajas como la ventaja del país y la búsqueda de la paz.

Y también habló de crear una pista aérea internacional en el norte de La Guajira, otra en Tolú, una en el Guaviare y en Buenaventura. Dijo que con ello se busca reorganizar la infraestructura aeronáutica en función de la atracción del turismo internacional.

El turno de la oposición

Terminado el discurso del presidente Gustavo Petro, que duró casi dos horas, e instaladas las sesiones del Congreso de la República, se dio paso a congresistas integrantes de partidos de la oposición, en cabeza de María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, quien tuvo alrededor de siete minutos para hablar.

La senadora Cabal dijo que su partido seguirá en oposición. “Colombia no es potencia mundial de la vida y el mundo tampoco se va a acabar. Potencia mundial de la vida es un eslogan muy bonito de marketing político distante de la realidad de Colombia, que vive una escalada de violencia”, fueron las primeras palabras que dijo la senadora ante los demás congresistas, el presidente y su comitiva.

Cabal presentó algunas cifras sobre problemas de orden público en el país. “Hay enfrentamientos en Argelia Cauca, llegan fotos tenebrosas de cadáveres en Puerto Guzmán, Putumayo, se dice que más de 30. Acaban de lanzar una segunda granada en Jamundí, Valle, en las goteras de Cali donde la coca inunda, porque este es un país que se llenó de coca”, señaló.

Cabal se mantuvo con una línea de fuerte crítica al gobierno nacional y señaló a Petro de tener un afán por darles estatus político a grupos armados ilegales que se lucran del narcotráfico y cometen violaciones a los derechos humanos, lo que en su consideración ha aumentado la violencia en el país, donde también, dijo, se ha incrementado la extorsión.

Por su lado, la representante a la Cámara Érika Sánchez, hizo un llamado al gobierno nacional porque no ha actuado para proteger realmente los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y dijo que muchos guardan la esperanza de que este país muestre un cambio significativo y avance hacia esas transformaciones de las que Petro habló en su discurso.

En un mismo sentido habló Marelen Castillo, también representante por el estatuto de oposición, quien manifestó que la “izquierda radical” que acompaña a Petro “no ha entendido que no debemos repetir las malas acciones ni los casos de corrupción de los anteriores gobiernos”. Y agregó: “se necesita un gobierno transparente, que respete la diferencia de posturas y que no tenga temor de hacer respetar la ley”.

El representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, dijo que con su fórmula, el senador Humberto de la Calle, ha apoyado iniciativas que son positivas para el país, como la paz total, la jurisdicción agraria, proyectos de paridad y campesinado. Pero, agregó que también han criticado iniciativas que no han considerado convenientes, como la reforma política y la reforma a la salud.

Carvalho hizo un llamado al gobierno Petro para que “mejore su gestión del gabinete, el trámite de los proyectos y la forma de relacionarse con el Congreso de la República, que muchas veces ha sido irrespetuosa”. Y puntualizó diciendo que el gobierno está desperdiciando una oportunidad histórica que el país puso en sus manos por “falta de organización administrativa, de voluntad de diálogo y de lucha contra la corrupción”.

Puede ver el discurso completo aquí: