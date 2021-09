Henry Torres Escalante ​sigue sin aportar verdad sobre «falsos positivos»

Henry Torres Escalante. Fotografía Colprensa.

Este viernes 10 de septiembre, la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz, negó la solicitud de libertad anticipada al general retirado, Henry Torres Escalante. Según la JEP, la decisión se toma frente al plan de aporte a la verdad y las versiones que el militar ha entregado que, no cumplen con los parámetros de verdad plena que exige el componente de justicia.

Torres Escalante, solicitó su libertad tras permanecer cinco años en la Escuela de Infantería Cantón Norte del Ejército Nacional, donde deberá seguir recluido. “La Sala no vislumbra, hasta este momento, que el compareciente haya efectuado el aporte extraordinario de verdad que se esperaría en esta justicia transicional del comandante de una unidad mayor del Ejército Nacional en la que se presentaron más de 170 hechos constitutivos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate«, afirmaron magistrados de la Sala.

Henry Torres Escalante, primer oficial de alto rango llamado a juicio por su responsabilidad en los «falsos positivos»

El Brigadier General retirado de 59 años, fue el primer capturado por los casos de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados «falsos positivos», que ocurrieron bajo el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Por orden de la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el militar ha permanecido detenido en el Cantón Norte desde el 28 de marzo de 2016.

Henry Torres se desempeñó como comandante de la XVI Brigada del Ejército Nacional en 2007, desde el 3 de diciembre de 2009, fue comandante de la IX Brigada en Neiva y después de dos años, se convirtió en el comandante la Quinta División del Ejército Nacional, donde se le vinculó inicialmente a los casos de ejecuciones extrajudiciales.

Sin embargo, la carrera militar de Torres no culminó ahí, alcanzó a dirigir a más de 37 mil miembros del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, cuando fue designado como jefe del Comando Conjunto del Suroccidente, donde fue relevado a finales de 2015, cuando fue llamado a una indagatoria que se reprogramó para el 17 de diciembre de ese año.

En 2016, días antes de su captura, el general también pasó por la dirección del Centro de Memoria Histórica del Ejército, donde finalmente inició el proceso legal ante la Fiscalía General de la Nación y ahora ante la JEP.

Investigaciones en contra del general retirado

Henry Torres no se presentó a las indagatorias a las que fue citado por el vicefiscal General de la Nación, Jorge Fernando Perdomo en diciembre de 2015. Pero, el 23 de marzo de 2016 mediante Decreto 487 fue nuevamente llamado a calificar servicios con asignación de retiro. Eduardo Montealegre, fiscal General de la Nación anunció la orden de captura en contra del general de manera pública cinco días después.

El militar se entregó de manera voluntaria a la Dirección Especializada de Policía Judicial de Aforados Constitucionales y paso a manos de la Fiscalía. El 10 de agosto de 2016, la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia lo acusó formalmente por el delito de homicidio en persona protegida en calidad de coautor.

El 26 de enero de 2017, cuando iniciaba la audiencia preparatoria en el Juzgado Primero Penal del Circuito de Yopal, se solicitó el aplazamiento de está, pues Torres Escalante quería hacer su sometimiento ante la JEP, sin embargó su solicitud fue negada y se dictaron medidas no privativas de la libertad.

El 20 de junio de 2018, el Juzgado remitió el expediente a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, el 29 de junio de 2018, la jurisdicción asumió conocimiento de la solicitud de sometimiento y lo convocó a audiencia pública. La Fiscalía, también volvió a citar a Torres el 16 de marzo de 2018 para rendir indagatoria el 12 de julio de 2018, frente al caso de otras 12 personas asesinadas, 9 de ellas presentadas como bajas en combate por miembros del Gaula en Casanare.

“El aporte de verdad debe ser pleno y extraordinario y el reconocimiento de responsabilidad integral”: Apoderado de las víctimas

El 22 de julio de 2019, el militar se presentó ante la JEP, donde afirmó que las muertes «le fueron ocultadas cuando fue comandante de la Brigada XVI”, además de manifestar en otras ocasiones que “si bien participé en el planeamiento de ciertas operaciones militares, nunca ordené asesinar ni simular combates para legalizar infracciones al Derecho Internacional Humanitario”.

Ni las víctimas ni la propia Sala de la JEP han estado satisfechas con las disculpas presentadas por Torres Escalante. Pues el militar no ha aceptado su responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales investigadas por la jurisdicción el macro del Caso 03 y no ha proporcionado información que no haya sido manifestada en otros espacios judiciales. De hecho el general (r) ha tenido que cambiar 4 veces su propuesta de verdad ante la JEP.

Solo hasta el 11 de diciembre de 2019 y 6 de febrero de 2020 en versión voluntaria Torres reconoció las exigencias que realizó a soldados para alcanzar mayores «resultados operacionales». “Quiero manifestar que mi actitud, mi exigencia permanente de resultados pudo sin duda generar todas estas infracciones al DIH se cometieran, como comandante de la Brigada, he debido saber y así evitar que tales hechos fueran cometidos por mis subalternos”, expresó Henry Torres.

“Su estrategia continúa siendo la de negar toda responsabilidad diferente a aceptar que incurrió en omisiones de control posterior. Se le trasladaron más de 100 versiones de similar número de militares que lo involucran directa o indirectamente en las prácticas sistemáticas de las ejecuciones extrajudiciales y sin embargo sus respuestas no se compaginan con la realidad probatoria que le acecha”. Fernando Rodríguez Kekhan, abogado de las víctimas para el diario El Tiempo.

Por ahora continúan las investigaciones por parte de la JEP, Fiscalía y Procuraduría en contra del general en retiro que fue señalado como responsable y como conocedor de los «falsos positivos» por el teniente Marco Fabián García Céspedes, condenado a 22 años de prisión en enero de 2012. siempre estuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”, afirmó García.

