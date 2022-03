Excombatientes de las FARC-EP presentaron informe a la JEP sobre crímenes de guerra y violaciones de DDHH por parte de las FFMM

Presentación informe sobre crímenes de guerra y violaciones de DDHH por parte de las FFMM. Fotografía tomada de @SandinoVictoria.

Comunidades y organizaciones han hecho entrega durante esta semana de varios informes que dan cuenta de las violencias de las que fueron víctimas por el accionar de grupos armados ilegales y legales. n la mañana de este martes 15 de marzo, exguerrilleras y exguerrilleros, que como ellos afirman están «comprometidos con la paz», también entregaron un informe sobre crímenes de guerra y violaciones de DDHH por parte de las Fuerzas Militares y otras instituciones colombianas a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.

“Crímenes de guerra y violaciones a los Derechos Humanos cometidos por las Fuerzas Militares y organismos de seguridad del Estado en el periodo de 1964- 2016”, es el nombre completo del documento que contó con la participación de Joaquín Gómez, miembro del equipo negociador por las FARC-EP e integrante del antiguo Secretariado de las FARC; Victoria Sandino Simanca Herrera, Senadora de la República; Israel Alberto Zuñiga Iriarte, Senador de la República; Benedicto de Jesús González Montenegro, representante a la Cámara en calidad de firmantes del Acuerdo de Paz; Eduardo Carreño Wilches, miembro de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; y Gustavo Enrique Gallardo Morales, de la organización defensora de Derechos Humanos Lazos de Dignidad.

Según los realizadores del documento, este se da a partir del Acto Legislativo 01 de 2017 que, «dispuso que la JEP conociese de todos los delitos cometidos en el marco del conflicto armado, y muy especiales de las graves infracciones del DIH o los graves crímenes de guerra».

«Lo que se busca con el informe es que el Estado reconozca las violaciones al Derecho Internacional Humanitario hacia combatientes de las FARC, teniendo en cuenta que los instrumentos de DIH le son aplicables al conflicto colombiano, en particular, los referentes a los Conflictos Armados No Internacionales y que el cumplimiento a esta normatividad debe ser mucho mayor respecto de las Fuerzas Armadas del Estado porque fue el Estado mismo el que se comprometió expresamente en el cumplimiento de estas normas. Los hechos denunciados ante la JEP no son crímenes contra guerrilleros o guerrilleras: son crímenes contra la humanidad«.

Afirmaron los y las personas que radicaron el informe.