Derechos de las víctimas no se garantizarían con una amnistía general: Jaramillo y De la Calle

En un comunicado de 12 puntos, firmado por Humberto De la Calle y Sergio Jaramillo, dos de los más importantes negociadores de paz por parte del gobierno de Colombia, rechazaron la propuesta de Amnistía General de Álvaro Uribe y el Centro Democrático y recordaron que el centro del acuerdo es la satisfacción de los derechos de las víctimas.

Dentro de los puntos expuestos por los negociadores de paz se resalta que una amnistía general provocaría impunidad, y daría al traste con los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y las garantías de No Repetición, los cuales han avanzado gracias a la puesta en marcha del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

Los ex-negociadores pusieron de manifiesto tanto la jurisdicción interna como la internacional, en concreto el Estatuto de Roma, que condicionan los acuerdos de paz que deben estar encaminados a atacar las causas del conflicto para que no se vuelvan a repetir y en concreto, hablan de la investigación y sanción en contra de los máximos responsables de crímenes cometidos durante la guerra.

También dedicaron un punto al expresidente Uribe a quién invitaron acudir a los organismos del Sistema Integral dentro del respeto que merecen y pidieron que termine con la polarización, pues esa situación tiene a Colombia atrapada en el pasado. Además lo invitaron a aceptar la participación en política de quienes hicieron parte de las FARC y cumple los lineamientos de la Corte Constitucional.

En el comunicado Fajardo y De la Calle aseguran que la comunidad internacional reconoce que es la primera vez que una guerrilla, en el marco de un proceso de paz, acepta someterse a un tribunal especial, lo cual no sucedió en procesos anteriores en los que resultaron beneficiados líderes guerrilleros como Ever Bustamante Rosenberg Pabón, quienes hacen parte del Centro Democrático y nunca pagaron por sus crímenes.

«Queda el asunto del expresidente Uribe. En La Habana tomamos la decisión de dejar explicito que la JEP no podía obligar a los expresidentes a comparecer. Pero eso no quiere decir que el expresidente no pueda ni deba contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, acudiendo a las instituciones del Sistema Integral dentro del respeto que merecen. Lo invitamos a elevar el ancla de la polarización, que tiene a Colombia atrapada en el pasado, y a moverse de manera genuina hacia la reconciliación.

Por ejemplo, aceptando la participación en política de los miembros de las FARC según los lineamientos de la Corte Constitucional, así como ha apoyado la participación en su propio partido de líderes guerrilleros como Ever Bustamante o Rosenberg Pabón, parte de la cúpula del M-19 y responsables por tanto de crímenes atroces por los que nunca han respondido.»