Ex integrantes de FARC denuncian discriminación a en las medidas de protección

Excombatientes enviaron misiva al director de la UNP. Fotografía ilustrativa tomada de Celag.org.

Este lunes 7 de enero y tras la decisión de la Corte Constitucional en la que se declaró el Estado de Cosas Inconstitucional por la violación masiva del Acuerdo de Paz, excombatientes enviaron una misiva al director de la Unidad Nacional de Protección, Alfonso Campo Martínez. En dicho documento, los excombatientes reafirmaron su compromiso con la paz, pero exigieron a la UNP la protección adecuada de los y las firmantes que según los magistrados de la Corte, están en riesgo.

Los y las excombatientes que firmaron la misiva, señalaron su preocupación por el asesinato de firmantes de paz que según el informe trimestral del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres y el registro del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, supera las 300 víctimas. «303 firmantes han sido asesinados, comunidades enteras en reincorporación desplazadas de sus antiguos asentamientos, 25 desapariciones forzadas, 75 atentados, miles de amenazas. Más de 800 acciones de tutela de excombatientes han tenido que interponerse buscando la urgente protección de su vida», señala la carta.

Como salida al grave «exterminio» del que son víctimas las y los excombatientes, la Mesa Autónoma de Reincorporación, MAR, invitó al director de la UNP a que trabajen de manera conjunta en las medidas de seguridad que deberá asumir tras la decisión de los magistrados de la Corte, con el fin de ajustarlo a las necesidades de los y las protegidos y garantizar no solo el cumplimiento de la Sentencia SU020-22, sino del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

«Sea pues la oportunidad para que desde quienes impulsamos el Acuerdo de Paz y desde su entidad, podamos evaluar conjuntamente la crisis que presenta el Programa de Protección Especializada, que claramente no está ofreciendo las garantías necesarias para la seguridad y la vida de todos y todas. Presentando una paquidermia administrativa que no se compadece con la urgencia de las amenazas; contratistas privados y rentadores de servicios que no cumplen con sus funciones poniendo en riesgo a la población beneficiada; restricciones y preferencias inexplicables para la autorización de viáticos y misiones; evaluaciones de riesgo discrecionales a espaldas de protegidos y protegidas; persecución laboral a escoltas y personal sindicalizado; subcontratación clientelizada de personal de seguridad que no cumple con el requisito de confianza; déficit ingente en el personal de seguridad; medidas de protección aprobadas y nunca implementadas sin justificación alguna».

Carta enviada al director de la UNP, Alfonso Campo Martínez.