La Reconciliación sí es posible: El abrazo entre Bertha Fríes y Rodrigo Londoño

Se realizó en la mañana del lunes 7 de febrero en Bogotá el evento denominado La Reconciliación Sí es posible. El acontecimiento tuvo como objeto la conmemoración de un lamentable hecho de la historia reciente de Colombia: el 7 de febrero 2003 las FARC-EP atentaron contra el club El Nogal, de Bogotá. En el ataque fallecieron 36 personas y otras 198 resultaron heridas.

19 años después el evento hizo realidad el dialogo entre Bertha Lucía Fríes, empresaria víctima sobreviviente del atentado y Rodrigo Londoño, ex comandante de las FARC y hoy líder del partido Comunes.

Las palabras de Bertha Fríes sobre reconciliación

Eje central de la discusión ha sido el dialogo sobre reconciliación y la explicación de lo sucedido a las nuevas generaciones, como lo expresó Bertha Fríes: “Este evento también lo estamos ofreciendo para que nuestros jóvenes sepan la historia, y sepan la historia por las dos partes. Estamos acá víctimas y Rodrigo Londoño, ex máximo dirigente comandante de las FARC”.

Si bien es posible el dialogo y la reconciliación para darle un mensaje de paz al país, sin embargo, las víctimas siguen rechazando lo que ocurrió ese 7 de febrero: “no aceptamos lo que ocurrió hace 19 años, ningún acto de violencia, esto no ha debido suceder, no lo aceptamos”. Eso, como lo explicó Bertha Fríes, que desde hace 12 años viene realizando encuentros similares, no perjudica de todas formas una transformación hacia el dialogo con la contraparte.

Hemos llegado a un estado de civilidad y de trabajar conjuntamente y eso queremos mostrarlo al país. Bertha Lucía Fríes

La intervención de Rodrigo Londoño

Debido a la presencia de Rodrigo Londoño, hoy en campaña electoral con su partido Comunes, Bertha Fríes aclaró que el evento no habría tratado de temas políticos. A su vez el excombatiente y dirigente afirmó estar presente no a nombre de su partido sino en representación de “la alta parte contratante que firmó un acuerdo con el estado colombiano para terminar la confrontación y comenzar a construir una paz estable y duradera”.

Londoño habló rápidamente de su trayecto de vida, de cuando entró a la guerrilla con 17 años con ciertos ideales y de cuando salió de ella 40 años después firmando el acuerdo de paz. Marcó él también la importancia de la palabra reconciliación: “Siempre he sido consciente que de cuando empezamos este proceso la clave fundamental para lograrlo es la reconciliación, por eso le acepté la invitación acá”.

Importantes las palabras que luego pronunció alineándose a Bertha Fríes en el categórico rechazo de lo ocurrido hace 19 años. Expresó, además, solidaridad a las familias de las víctimas de ese día y a los heridos:

Es duro venir a responder por algo que nunca debió suceder. Eran momentos sumamente duros, difíciles, complejos, por eso es importante tenerlo en cuenta, no para justificar, porque independientemente de esa situación este hecho jamás debió de haberse dado. En eso los acompaño y mi solidaridad con las familias de los 37 fallecidos y 198 heridos que espero se hayan podido recuperar y no le hayan quedado muchas séquelas. Rodrigo Londoño

El rechazo de la violencia y la búsqueda de paz

El encuentro siguió con anécdotas personales de los dos dialogantes. Bertha Fríes, por ejemplo, contó como el ataque de ese día la dejó incapacitada físicamente por un tiempo, en el que hasta contempló suicidarse. Hacia los responsables del atentado tuvo un odio profundo, sobre todo por no saber el porqué de lo sucedido y por su firme rechazo a la violencia, que solo “trae más violencia y no resuelve los problemas”.

Aprendió a tratar de reconciliación cuando empezó a encontrarse con exguerrilleros en diálogos similares, en donde los excombatientes le pedían de poder contar ellos también sus historias. Desde ese entonces ha desarrollado procesos con víctimas y con la contraparte para fomentar, sobre todo desde el acuerdo de paz, la búsqueda integral de paz y su concretización.

