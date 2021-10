«Estoy muy preocupado por la situación de DD.HH en Colombia»: Jim McGovern

Fotografía página oficial Jim McGovern.

El presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de EEUU y copresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Tom Lantos, Jim McGovern, se mostró preocupado por la situación de DD.HH. en Colombia. Durante su visita de cuatro días, McGovern, se reunió con la Iglesia Católica, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, comunidades indígenas, comunidad LGBTIQ+ y movimientos juveniles que le manifestaron el panorama de nuestro país en el marco del Paro Nacional y los cinco años de la firma del Acuerdo de Paz.

El representante, que también entabló diálogos con el mandatario colombiano, Iván Duque y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, afirmó que se encuentra comprometido con el bienestar de nuestro país y que elevó las peticiones de las personas escuchadas al Gobierno Nacional y lo hará frente al presidente de EEUU, Joe Biden.

La visita de la delegación oficial del Congreso estadounidense se dio entre el el domingo 3 y el jueves 7 de octubre y contó con el acompañamiento de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA. «Yo valoro mucho la amistad entre EEUU y Colombia. Yo quiero que los dos países sean cercanos, pero me preocupa el retroceso de muchos temas que son de interés en el Congreso de los EEUU. Estoy muy preocupado por la situación de DD.HH en este país, estoy preocupado por la implementación incompleta del Acuerdo de Paz», manifestó Jim McGovern.

«El pueblo estadounidense no quiere tolerar el uso de impuestos para violar los DD.HH de manifestantes pacíficos»: Jim McGovern

Tras varias presentaciones de proyectos que limiten o suspendan el financiamiento de EEUU a la Fuerza Pública colombiana el congresista afirmó que «un número creciente de miembros del Congreso, nuestros electores y el pueblo estadounidense no quieren tolerar el uso de los impuestos de EEUU para violar los derechos humanos de manifestantes pacíficos y legítimos o matar a líderes sociales o defensores de DD.HH. en Colombia o cualquier parte del mundo».

El congresista también aseguró que al ser el presidente del Comité de Reglas de la Cámara de Representantes de EEUU puede decidir qué proyectos continúan o se botan en el Congreso y que hablará con la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi. «Espero que mi ayuda abra mayores debates de mayor reflexión sobre la política estadounidense con respecto a Colombia (…) No hemos tenido un debate real sobre Colombia en muchos años. La política estadounidense con Colombia está como en piloto automático, gobierno tras gobierno y no hay un análisis profundo de lo que funciona o no», Jim McGovern.

EEUU espera elecciones transparentes en Colombia en 2022

De cara a las próximas elecciones de Colombia en 2022, el congresista McGovern, señaló que tiene preocupación por la violencia que puede afectar el proceso electoral en el país. «El Gobierno debe garantizar no solamente que los resultados de las elecciones sean respetados, sino que los candidatos tengan la seguridad necesaria y la ciudadanía tenga garantías para participar plenamente. Si vimos señales de esperanza «, afirmó Jim McGovern.

«La respuesta del presidente Duque es que se está esmerando»: Jim McGovern

El congresista demócrata manifestó que“tuvimos un intercambio muy sincero de ideas. Y le expresé mi profunda preocupación sobre la forma en la que el Gobierno reaccionó a las protestas de los últimos meses. Como le comenté al presidente, entiendo que hay buenos hombres y mujeres en la policía, pero también hay otros que no lo son. A la gente en Colombia no se le debe negar la seguridad, ni poner en peligro a una persona, por tener una opinión diferente”.

De acuerdo a la información del legislados, el presidente Iván Duque afirmó que se «está esmerando» para analizar todas las denuncias de violencia por parte de la Fuerza Pública hacia los y las colombianas. McGovern, también afirmó que se están pasando estos casos a las directivas de DD.HH. de la Policía Nacional para trabajar frente al abuso de cientos de uniformados.

Jim McGovern resaltó el papel de defensores de DD.HH y la Iglesia Católica durante el Paro Nacional

En entrevista exclusiva para Contagio Radio, el representante McGovern exaltó el encuentro con Monseñor Darío de Jesús Monsalve, quien según palabras del congresista fue muy claro y directo con sus declaraciones y afirmó que por acciones como las que realizó la Iglesia Católica con su acompañamiento es que él sigue perteneciendo a dicha congregación. McGovern también celebró el trabajo incansable de los y las defensoras de DD.HH que por su labor han puesto en riesgo su propia vida.

Dentro de las ciudades que más preocupan al demócrata está también la ciudad de Cali, donde la delegación oficial del Congreso de EEUU recibió testimonios de primera mano de las víctimas de la represión policial. Ante la pregunta de la creación de cooperación monetaria para los jóvenes más pobres de Colombia, el legislador se mostró optimista y afirmó que hay está la verdadera solución que puede brindar su país a países como Colombia y América Latina.

McGovern citó una frase en la que afirmaba que si una sociedad libre no puede ayudar, no podrá salvar a los pocos que ricos que existan y afirmó que en su encuentro con Iván Duque le manifestó «estoy aquí como amigo, pero los amigos pueden ser críticos. Si tu eres mi amigo pero estás haciendo algo en contra de tu país, yo no soy tu amigo si guardo silencio».

Le invitamos a seguir nuestras redes sociales para ver las declaraciones del congresista Jim McGovern.