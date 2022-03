«Es importantísimo que la Registraduría brinde todas las explicaciones con claridad, franqueza, sencillez y naturalidad»: MOE UE

Fotografía MOE UE (Misión de Observación Electoral de la Unión Europea) Colombia 2022.

Las dudas sobre la transparencia electoral en Colombia continúan. El pasado jueves 17 de marzo, la Misión de Observación Electoral colombiana, señaló las fallas que existen alrededor del formulario E14 o el formato de transmisión, a lo anterior se le suma el pronunciamiento de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, MOE UE, que señaló que hay una “discrepancia inusualmente grande” entre el preconteo de votos y los escrutinios que se han ido conociendo durante esta semana.

Tanto la Misión nacional como la extranjera, hacen referencia a los casi 400.000 votos que permitieron la «recuperación» de tres curules más por parte del Pacto Histórico, es decir, a medida que se han ido conociendo y verificando los escrutinios, la coalición pasó de 16 a 19 curules en el Senado.

Pero ojo, tanto la MOE como la MOE UE, han insistido en que es prematuro hablar de un fraude electoral, aunque reconocen que sí existió una compra de votos y algunas faltas individuales de jurados de votación. Dentro de los grandes errores del sistema electoral se insiste en la trascripción de los votos y en la presentación de los tarjetones que se hicieron complicados para las y los votantes al hablarse de listas cerradas y abiertas.

“Este diseño, extremadamente complejo y muy propenso a que se produzcan errores, contribuyó a que los resultados de estos partidos en un buen número de mesas no fueran transmitidos en la noche del domingo y, por tanto, no se plasmaran en el preconteo. Es importante recordar que este preconteo no es oficial y que su valor es meramente informativo: los datos oficiales son solo los del escrutinio”, Insistió la MOE UE por medio de un comunicado conocido este viernes 18 de marzo.

«Lo que ocurrió con el preconteo no se puede considerar un fraude, si se puede considerar un error de diseño que, tiene una incidencia muy negativa sobre la credibilidad de lo que comunica la Registraduría»: José Antonio de Gabriel (MOE UE)

En entrevista con CONTAGIO RADIO, José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la MOE UE, compartió las primeras observaciones de la visita que realizan.

«El Pacto Histórico tenía un cuadradito pequeñísimo, casi invisible cubierto por la gran el gran espacio, el gran recuadro del Partido de la U, que iba con listas abiertas y por lo tanto habían casillas de cada uno de sus candidatos individuales y parece ser que un elevado porcentaje de quienes transmitieron esta información sencillamente no detectaron la línea final pequeñita, en la cual estaban los datos del Pacto Histórico (…) Evidentemente, el efecto político que esto genera no es tanto una pérdida de escaños, porque las curules nunca iban a ser atribuidas con base al preconteo, sino sencillamente con base al escrutinio que se hace con las actas físicas. El efecto político es que siembra dudas, siembra dudas sobre la fiabilidad de la transmisión de datos por parte de la Registraduría». José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la MOE UE.

Fragmento entrevista José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de la MOE UE.

«Nosotros consideramos que no es un error humano, el sistema es tan deficiente que es imposible que no se produzcan errores. No se pueden culpar a los jurados, ni se pueden culpar a las personas que están transmitiendo esos resultados, ni a las personas que lo están recibiendo en el call center. Se trata de tal avalancha de datos y mucho que transmitir (…) Estamos hablando de un volumen de datos que, en el pleno siglo XXI, no se entiende que se estén transmitiendo telefónicamente y no por algún sistema más fiable, más rápido, mejor preparado que permite obtener rápidamente esta información y sin fallos», señaló el jefe adjunto de la MOE UE.

José Antonio de Gabriel, también señaló que si evidenciaron compra de votos, particularmente en el Caribe colombiano, donde hay niveles de pobreza y abandono estatal que permite que estas prácticas emerjan. El jefe adjunto de la Misión también señaló que el papel de la Registraduría ahora, es resolver la inquietudes de las y los ciudadanos, por más «pequeñas que sean» y debe dar respuestas a los y las colombianos a medida que se desarrolle el proceso electoral.

La Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, llegó desde finales de enero y estará presente en los comicios presidenciales del 29 de mayo. Cómo recomendación se señala que sean dos personas las que transmitan la información de la cantidad de votos y en caso de ser diferentes se haga una «alerta».

Finalizando la Misión también se presentaran recomendaciones a Colombia y se estará informando de la recepción que tengan los entes de control frente a este tema. De Gabriel, destacó que la cuota de paridad de género, si fue una de las recomendaciones que tomó la legislación colombiana, aunque también se indicó que no todas esas sugerencias fueron tomadas.

Otras noticias:

Con testigos, juristas y ciudadanía se recuperaron más de 380 mil votos del Pacto Histórico

Comportamientos atípicos en la elecciones llaman la atención de la MOE