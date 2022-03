Jueza impidió que Uribe convirtiera audiencia de preclusión en escenario político

Este viernes se realizó una nueva audiencia en el proceso por fraude procesal y soborno que se sigue contra el ex senador Álvaro Uribe Vélez, una audiencia qué quisieron convertir en un escenario político por el discurso que tenía preparado Uribe, pero que al parecer no convenció a la juez ni a los ciudadanos que siguen la audiencia.

En un primer momento, el ex senador esperaba repetir lo que ha hecho en muchas ocasiones, al aparentar ser la víctima de toda una campaña de desprestigio, sin embargo, la juez dejó en claro que no se podía convertir esta etapa del juicio en un testimonio pues no es este el momento procesal y le indicó a Uribe que no podía referirse a ella en términos políticos o cómo víctima.

“Doctor Álvaro Uribe, le solicité desde un principio, presentando las directrices para que realizará su intervención, que no puede rendir su propia versión en esta audiencia de preclusión, tiene todo el derecho de pronunciarse sobre las pruebas, pero no a realizar su propia argumentación o concepto, como lo ha hecho” Juzgado 28 de conocimiento de Bogotá

Los llamados de atención fueron la constante durante la intervención de Uribe, que tuvo que limitarse a hacer referencia a los hechos jurídicamente relevantes que fueron planteados por la defensa y la Fiscalía para solicitar la preclusión del caso, y tuvo que dejar preparada una intervención que pretendía ser mayor a las cuatro horas.

Entre las reacciones de cientos de personas que siguieron la audiencia a través de los canales dispuestos para ello, es que se observó a un ex lider político cansado, sin argumentos y ya sin audiencia, lo que han interpretado como «el otoño» de Uribe.

En la audiencia final de preclusión contra Alvaro Uribe Velez vimos a un tipo cansado, intentando hablarle a sus seguidores con discurso político y no a la juez que decide si lo llama a jucio. Insistía en su inocencia, pero poco convencía sin mirar a cámara, decadente, triste. — Luis Carlos Jacobsen (@LuchoJacobsen) March 19, 2022

Por su parte el Senador Iván Cepeda publicó en sus redes sociales un comunicado en el que anuncia que queda a la espera de que el próximo 27 de Abril el juzgado informe su decisión y publican las intervenciones de todas las víctimas que fueron reconocidas en este proceso.

Comunicado de Prensa sobre caso Uribe



Concluyen intervenciones en audiencia de solicitud de preclusión. La voz de las víctimas. https://t.co/SZfa5WILsK — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 19, 2022

Lea también: Abogados y víctimas lograron demostrar la responsabilidad de Uribe en fraude procesal y soborno