Encuentran asesinado a Duvan Felipe Barros, el joven desaparecido en Portal Resistencia

Este domingo 11 de julio, la Fundación Nydia Erika Bautista, informó que el joven Duvan Felipe Barros Gómez fue encontrado sin vida después de más de un mes de desaparición.

El joven de 17 años, fue visto por última vez el 5 de junio, cuando según su madre salió para participar de las manifestaciones en Portal Resistencia (Portal Américas), en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Según el testimonio de Dolores Barros, madre del joven asesinado, Duvan fue desaparecido de manera forzada cuando fue montado en un camión que se lo llevó y del que no se ha sabido nada más.

Un amigo del joven le contó a la madre que, Duvan había sido retenido por un agente del ESMAD y otras personas afirman que sí fue subido al vehículo.

[11/julio 12pm] #Bogotá

La Fundación Nydia Erika Bautista lamenta informar que fue encontrado asesinado Duvan Felipe Barros Gómez, menor de 17 años, desaparecido forzadamente el 5 de junio mientras se encontraba en el Portal Américas, donde se realizaba la protesta social.#Hilo pic.twitter.com/ttBUKRk8m4 — Fundación Nydia Erika Bautista para los Derechos H (@nydia_erika) July 11, 2021

Otra madre sufre el dolor de una desaparición en Colombia

Desde la desaparición de su hijo, Dolores Cecília Barros buscó a Duvan Felipe en los alrededores del Portal Resistencia, donde han sido frecuentes las denuncias de violencia y abuso policial contra hombres y mujeres.

El pasado 14 de junio, la congresista del partido político Comunes, Sandra Ramírez, publicó la denuncia de la madre que de manera desesperada buscaba a Duvan Felipe.

Servicio social: La Señora Dolores Cecília, está buscando a su hijo Duvan Felipe quien desapareció desde el pasado 5 de junio en el #PortalResistencia. Por favor dar RT o compartir el video para ayudarla. ¡Vivos las y los queremos! #ParoNacional14J pic.twitter.com/WPpnLusmFM — Sandra Ramírez (@SandraComunes) June 15, 2021

«Queremos encontrarlo vivo y salvo» decían algunos de los múltiples volantes que Dolores y los conocidos del joven habían repartido para encontrar a Duvan Felipe.

La madre, siempre afirmó que el joven no formaba parte de la Primera Línea y no había cometido actos de vandalismo y manifestó que no entendía la violencia ejercida en contra de los manifestantes, que reclamaban sus derechos.

Dolores también denunció la lentitud del proceso de búsqueda de su hijo. De acuerdo a la madre, se instauró la denuncia por desaparición el 7 de junio y sólo hasta el 14 las autoridades habrían emprendido la búsqueda.

La comunidad que realizó diversos plantones exigiendo la libertad y seguridad de Duvan Felipe ahora pide respuestas por parte de Medicina Legal, Fiscalía y la Alcaldía de Bogotá.

