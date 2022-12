La lucha de los jóvenes de la ZRC Perla Amazónica por preservar y proteger el ambiente

El pasado 18 y 19 de noviembre, en la Zona de Reserva Campesina de la Perla Amazónica, municipio de Puerto Asís, Putumayo, se desarrolló el encuentro de jóvenes Juventud Raíces de Dignidad Perla Amazónica, donde niños y adultos compartieron conocimientos, sentires y saberes. Con estos encuentros y espacios, se busca brindar herramientas que permitan a niños, niñas y jóvenes continuar en su lucha por la defensa del ambiente, la preservación de su territorio y los saberes y cultura campesina.

En la ZRC Perla Amazónica se logró entablar un espacio de dialogo, donde se tocaron temas referentes al acuerdo de Escazú, el impacto del glifosato en el territorio, la deforestación, el significado de la tierra y la importancia de las aguas que recorren el río Putumayo. También hubo tiempo para el esparcimiento, las risas y los juegos, a través de futbol, carreras, pintura y plástico enjabonado, espacio que les permitió a grandes y chicos encontrarse en un mismo lugar y disfrutar las mismas actividades.

Momentos del encuentro de Jóvenes de la Perla Amazónica (créditos: Michell Botello)

El encuentro de jóvenes, es una apuesta de ADISPA como organización representativa de la ZRCPA y JURADIPA, así como el colectivo de mujeres Mi nombre es Mujer Perla Amazónica (MEMPA).

Momentos del encuentro de Jóvenes de la Perla Amazónica (créditos: Michell Botello)

Proyectos productivos

ADISPA además viene incentivando una serie de proyectos productivos que aportan a la recuperación de la flora y fauna nativa del territorio que se ha perdido o deteriorado a causa de la ganadería extensiva, las aspersiones con glifosato y las exploraciones u explotaciones petroleras; permitiéndoles aportar en el cuidado de la amazonía.

En un primer momento surgió el vivero Tierra Nueva, donde se cultivan especies nativas de plantas, que tiene como propósito realizar un proceso de reforestación a la orilla del rio Putumayo, para hacerle frente a las crecientes en épocas de lluvia, y poder recuperar la vegetación que se encontraba a la orilla del rio que se ha perdido a lo largo de los años.

De igual forma, este no es el único proyecto que se lleva a cabo. Las comunidades de la ZRCPA viene realizando la recuperación de colmenas de abejas meliponas especies endémicas que se han visto reducidas en gran proporción a causa de las aspersiones y la tala de plantas y vegetación que es la principal fuente de alimento. En este proceso hay una participación activa de los niños y niñas, quienes pueden hacer el manejo de las diferentes especies de abejas nativas y la recolección de su miel, ya que no representan riesgo al no tener aguijón.

Problemáticas

Este tipo de iniciativas, además del mapeo y reconocimiento de especies endémicas; se ha venido realizando con el fin de recuperar y proteger la biodiversidad amazónica, debido a las problemáticas que se han presentado a lo largo de los años. En este momento hay una gran inconformidad con las empresas petroleras, quienes afirman los habitantes del Putumayo, han afectado en gran medida la flora, fauna y agua del territorio andino amazónico. La continuidad de los proyectos petroleros en territorio de la amazonía, compromete seriamente el futuro del llamado pulmón del mundo, dado que dañan y causan un grave impacto al ambiente. Estas tareas por salvaguardar el territorio se vuelven más difíciles con la presencia de los grupos armados, quienes en algunos casos amedrentan y presionan a la población.

