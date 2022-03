Registraduría y gobierno no tienen legitimidad para hacer el reconteo de votos: Bejarano

En la mañana de este lunes 21 de marzo, el Registrador Alexander Vega anunció que pedirá al Consejo Nacional Electoral que se haga un recuento general de los votos al Senado para que se disipen las dudas surgidas después de descubrir más de 390 mil votos que no habían sido sumados al Pacto Histórico, y después de que dos expresidentes llamaran a desconocer los resultados de los comicios del 13 de marzo pasado.

Sin embargo, son muchos los temores que despierta esta solicitud, pues aún no se han formalizado por lo menos tres curules en el congreso que recuperaría el Pacto Histórico y la Registraduría sigue en manos del Uribismo representado en el gobierno Duque. Por ello las reacciones no se han hecho esperar, incluso algunas voces piden que no sea el mismo registrador y que sea una comisión internacional la que acompañe este reconteo general.

Concretamente, una de las voces que está alertado sobre esta situación es la de reconocido abogado, profesor universitario y lider de opinión, Ramiro Bejarano, quién asegura que las entidades actuales no tienen la legitimidad para realizar esta nueva operación. Otros han llamado a volver a activar los testigos electorales que descubrieron las fallas en el conteo en primera instancia.

Reconteo de los votos sí, pero con otro Registrador @Registraduria y sin intromisión de @IvanDuque. Vega no tiene credibilidad pues esto se le salió de las manos. Tampoco el gobierno tiene autoridad moral . — Ramiro Bejarano G (@RamiroBejaranoG) March 21, 2022

Ese anuncio de la Registraduría no tranquiliza, preocupa. Urge que el Registrador explique ¿cuáles serían en ese caso las garantías para poder realizar de ese proceso, la respectiva veeduría? — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) March 21, 2022

Una de las preocupaciones es la cadena de custodia que deberían haber tenido las bolsas que contienen los votos y que se habrían cerrado el pasado sábado. Sin embargo, no hay garantías de que dicha cadena de custodia haya sido lo suficientemente eficaz para evitar que se presente una nueva alteración de los votos depositados por los ciudadanos.

Ojo! ALERTA INSTITUCIONAL! Reitero que fuimos en el ⁦@PactoCol⁩ los primeros en pedir el recuento cuando podía hacerse en sede municipal con 2.500 zonas y 5.000 jueces de la República. Pregunto: Quien va a hacerlo ahora? Hay cadena de custodia de las bolsas desde el sabado? pic.twitter.com/z2r6oFwTSn — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 21, 2022

Así las cosas, se está a la espera de nuevos anuncios por parte de la Registraduría, en los que se especifiquen las condiciones de este nuevo conteo general y que el CNE defina también si acepta o no la petición de Vega que además, se niega a renunciar argumentando que no hay motivos para ello.

