Violaciones a la libertad de expresión también amenazan la transparencia electoral

En medio del escenario electoral son varios los mensajes de organizaciones y misiones de observación electoral nacionales e internacionales, la Iglesia Católica y entes de control para garantizar un panorama democrático, dentro de ellos se destacan los riesgos que amenazan la transparencia electoral durante este 2022, y en los que la violencia juega uno de los papeles más importantes.

La Defensoría del Pueblo, señaló en la reciente Alerta Temprana 004 de 2022 que, de 1.103 municipios en Colombia, 521 se encuentran en riesgo, es decir casi la mitad de ellos. La falta de pedagogía, la presencia de armados y su control territorial, los enfrentamientos y las fallas logísticas, son algunos de los factores denunciados, sin embargo a lo anterior se suma la intolerancia y censura que limita la libertad de expresión de candidatos y candidatas y de las y los votantes.

Por medio de la aplicación de mensajería instantánea, WhatsApp, circuló un vídeo en el que un habitante de Las Delicias en Puerto Leguizamo, Putumayo, conversa con la precandidata presidencial Ingrid Betancourt. Si bien el hombre manifiesta que no acepta la línea política de Betancourt y ella evita continuar el dialogo ante la inconformidad del ciudadano, miembros de la Policía Nacional le exigen al hombre una identificación y un registro, únicamente por manifestar su rechazo a la últimas apariciones de la candidata en medios de comunicación.

Dentro del mensaje que circula, se afirma que la policía intervino inadecuadamente, pues el ciudadano no agredió de manera física a la precandidata y solo manifestó su desacuerdo. En los mensajes, se invita a respetar la libertad de expresión de cada actor inmerso en las elecciones, con el fin de escuchar y asumir un voto responsable.

En tono imponente, Juanita Cataño se dirigió a estudiantes que posteriormente rechazaron su presencia

En el debate Diálogos por la Democracia de la Universidad San Buenaventura en Cali, Valle del Cauca, se presenció nuevamente un acto de intolerancia. La candidata a la Cámara de Representantes por ese departamento, Juanita Cataño y quien representa al partido Cambio Radical presenció un hecho que han catalogado como bochornoso, pues la mujer se dirigió de manera agresiva al auditorio que escuchaba a los candidatos.

Todo inició cuando Cataño afirmó que el Paro Nacional no fue un estallido social, sino una toma guerrillera auspiciada por alisas «19». La política que además de ofender a los y las estudiantes asistentes que han sido testigos de las vulneraciones de DD.HH. propiciadas por la Fuerza Pública y el paramilitarismo urbano, se expresó por medio de gritos y agredió a los demás candidatos asistentes, entre ellos el periodista José Alberto Tejada.

«Así que no fue la juventud la que salió a dar un estallido, sí, así les remuerda a ustedes en la conciencia fue una toma guerrillera lo que sufrió el país«, expresó Cataño. Por su parte, Tejada manifestó que, «yo quiero pedirles a las autoridades de la universidad, en mi caso que me aclaren si respetar la palabra, es darle el derecho a cualquier orador a que insulte a un auditorio y a sus interlocutores. Además, le exijo a la señora Cataño que mida el alcance de sus palabras, una cosa es argumentar y otra cosa es insultar. En tercer lugar, si ella se niega a respetar las reglas del juego y la universidad no nos garantiza las reglas del juego, con mucho pesar yo me debo retirar de este auditorio«.

Sectores rechazan agresión de a que fue víctima el precandidato presidencial Sergio Fajardo

El pasado jueves 7 de febrero, el precandidato presidencial de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo fue víctima de una agresión en la que se le impidió realizar su agenda de campaña. El hecho se presentó en la Universidad Tecnológica de Pereira (UTP) en donde encapuchados lo intimidaron y obligaron a salir del centro educativo.

Una vergüenza que un puñado de delincuentes encapuchados saquen a un candidato presidencial de una universidad pública. Debería generar el rechazo unánime de todos nosotros.



Solidaridad con @sergio_fajardo y su equipo de campaña en Pereira. pic.twitter.com/JO4WUIkIwv — Juan Carlos Perez (@juancarperez) February 17, 2022

“Lo único que me dijeron es, usted no sabe que aquí tenemos un problema con la política del partido Liberal, yo me quedé callado y seguí caminando. Me dijeron, usted no puede hablar dijeron que tenían un problema con la política del partido Liberal. Yo no tengo ni idea por qué dijo eso. No soy capaz de explicarlo. El rector de la Universidad es un hermano del expresidente César Gaviria, no sé si es por eso, como no dejaron hablar”, contó el precandidato.

Fajardo también señaló que “hay que entender la rabia, uno no debe responder la rabia con violencia. Eso le da más valor a esa rabia y hasta ahí llegó. Yo salí tranquilo”, e incluso dicho evento fue atribuido sin evidencia al precandidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, sin embargo él, junto a otros sectores rechazó el episodio.

Mi más absoluto rechazo al acto de violencia ejercido contra Sergio Fajardo.



La universidad debe estar abierta a todas las formas de pensamiento, lo contrario solo ayuda a establecer tiranías. — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 18, 2022

El ataque denunciado, reunió las voces de rechazó de la izquierda y derecha colombiana, que manifestaban que es necesario que se respeten los espacios de los candidatos e incluso si la afinidad política es contraria a la de estos o estas.

En una democracia no pueden suceder actos como los que sucedieron en la UTP en Pereira en contra de @sergio_fajardo.



Si algo tenemos que aprender los colombianos es a vivir en medio de la diferencia y a respetarnos.



¡No a la violencia política! — Camilo Romero (@CamiloRomero) February 18, 2022

“La universidad debe ser el lugar donde se debatan las verdades incómodas. No puede estar vetada para ningún candidato presidencial. Toda mi solidaridad con Sergio por lo sucedido en Pereira. Rechazo total a cualquier forma de violencia que atente contra la democracia”, manifestó Alejandro Gaviria, otro precandidato a la Presidencia del país.

Diversos políticos han denunciado la vandalización o censura de sus vallas publicitarias

Algo que también ha generado polémica en medio de las campañas políticas es la vandalización de las vallas o elementos que publicitan a los candidatos o candidatas. El pasado jueves 17 de febrero, el precandidato presidencial del Pacto Histórico, Camilo Romero, denunció que en un sector de Cartagena no se le permite a partidos distintos a la derecha poner sus pautas publicitarias, lo que para él afecta directamente la democracia».

Denuncia🔴🔊:



Una empresa de vallas en Cartagena dice que solo dejan instalar publicidad política de derecha.



Increíble que se presenten este tipo de hechos en nuestra ‘democracia’. pic.twitter.com/WrFmyV8EVY — Camilo Romero (@CamiloRomero) February 17, 2022

Y no solo es la vandalización de la que han sido víctimas muchos y muchas candidatas, sino también los mensajes que promueven la violencia contra otras figuras o líneas políticas.

Tienen tan poco que ofrecerle al país como candidatos al Congreso, que sin @ClaudiaLopez no tendrían campaña. Mejor se hubiesen ahorrado la platica de las vallas y con eso se lanzaban al Concejo de Bogotá el otro año.



¡Cuánta mediocridad! Lo que es no saber perder. pic.twitter.com/rE5OC2Dk0H — Julián Rodríguez Sastoque (@ElJuliSastoque) February 18, 2022

Desde CONTGIO RADIO, invitamos a que la tolerancia y respeto nazcan desde cada candidato y candidata y así mismo en los y las ciudadanas que tienen como derecho y deber votar.

