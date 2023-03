El presidente Gustavo Petro le pidió a su equipo negociador, en cabeza de Otty Patiño, centrar sus esfuerzos en pactar un cese al fuego bilateral, durante reunión sostenida el pasado martes 7 de febrero.

Por Redacción Contagio

Bogotá. El presidente Gustavo Petro conversó con los miembros de la delegación para pedirles centrar sus esfuerzos, en este segundo clico de negociaciones, en pactar un cese al fuego bilateral. Este objetivo había sido planteado en la reunión extraordinaria realizada el 21 de enero en Caracas y que en su comunicado conjunto dice: “En dicho ciclo se abordará el tema de la participación de la sociedad en la construcción de la paz. De manera simultánea, se empezará a tratar y acordar un cese al fuego bilateral”,

Esta petición se hace con el objetivo de reducir la intensidad del conflicto en algunas zonas de Colombia. A finales del año pasado, Gustavo Petro hizo el anuncio de la entrada en vigor de la medida de cese al fuego bilateral, pero la guerrilla lo desmintió días después con el argumento de que no había sido acordado en la mesa de diálogos.

“El ELN no puede aceptar como bilateral una decisión unilateral del Gobierno, que no acata la formalidad de la Mesa como el espacio convenido para llegar a entendimientos y viola los procedimientos de no difundir a la opinión pública lo que no sea de consenso. Por tanto, este decreto no compromete al ELN”, indicó el grupo armado en un comunicado divulgado el pasado 3 de enero.

Pese a este impase las partes volvieron a reunirse en Caracas, en donde sacaron un comunicado conjunto para informar que discutirán la posibilidad de un cese al fuego bilateral en el segundo ciclo del diálogo.

Por cuatro años las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, estuvieron interrumpidas. Volvieron a retomarse el 21 de noviembre de 2022 en Caracas con el auspicio de Cuba, Noruega y Venezuela como países garantes.