Aspirantes a Curules de Paz denuncian cobros de la Registraduría y otros obstáculos para financiar su campañas

Es difícil pensar que una persona en Chocó, que tiene que pagar 16.000 pesos para moverse en lancha una distancia de 2 km, tenga 7’000.000 para pagar a la Registraduría las pólizas que permitirían la financiación estatal de las campañas para las 16 Circunscripciones Especiales de Paz.

Pero este no es el único obstáculo que han tenido que enfrentar las personas víctimas que aspiran a ocupar esos cargos. También tienen serios problemas de movilidad para desplazarse a hacer campaña. Por otro lado enfrentar el control de los grupos paramilitares, de disidencias o guerrilleros que operan y controlan las zonas.

Adicionalmente, algunas de las personas que esperan presentarse a dichas curules han tenido que enfrentar la avaricia de los Clanes Políticos que también quieren hacerse con esas curules y han tenido que buscar el respaldo de partidos políticos, pues los bancos no les permiten, en muchos casos, abrir cuantas bancarias si no acreditan dicha pertenencia política.

Lo más preocupante del caso es que la inscripción cierra este 13 de enero y quienes no hayan podido completar los requisitos no podrán acceder a la financiación de la campaña por parte del Estado, aún mas incierto cuando no se sabe el monto que recibirán.

El 13 de Marzo las víctimas podrán tener representación en el Congreso

De acuerdo con la ley colombiana, la votación por las 16 curules de paz, se deberá realizar en el próximo certamen electoral del 13 de marzo de 2022, en el que habitantes de estos 16 territorios tendrán la posibilidad de ser elegidos Para ocupar estos escaños en la cámara de representantes.

Para cumplir los requisitos en esta elección los habitantes de las comunidades beneficiadas deberán acreditar que están registradas como víctimas aportando la carta que así lo certifica qué es expedida por la unidad de víctimas además de certificar que son habitantes de los territorios.

Vale recordar que, tanto el gobierno Duque, como los partidos de derecha, entre ellos algunos congresistas del Partido Verde, se opusieron a la aprobación de esas curules de paz que fue aprobada luego de varios años sin que se reconociera en el congreso que la votación había sido favorable al proyecto planteado por el acuerdo de paz.

