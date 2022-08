Cultivos de uso ilícito por producción de alimentos es el cambio urgente que desarrollará el gobierno Petro

Cultivos de uso ilícito. Fotografía ilustrativa Luis Robayo / AFP.

El manejo de los cultivos de uso ilícito en Colombia sigue siendo parte fundamental de la agenda presidencial, y la expectativa de las y los ciudadanos con el Gobierno de Gustavo Petro en relación a este tema también toma más y más fuerza en los últimos días, especialmente ante las últimas declaraciones que dio el mandatario y su ministra de Agricultura.

«Donde no se realicen acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, se procede con la erradicación forzosa», fue una de las frases de Gustavo Petro por medio de cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, las declaraciones del Gobierno Nacional no pararon allí, en medio de diálogos con la comunidad de San Miguel en Putumayo, la ministra de Agricultura, Cecilia López, dio señales de lo que será el accionar ante drogas:

La ministra además afirmó que, como se menciona en el punto uno del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno y la entonces guerrilla de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo) en 2016, es indispensable hacer una reforma rural que fortalezca al campo y respalde la propuesta de «Paz Total» de Gustavo Petro.

El mensaje que les quiero dar es que lo vamos a hacer de manera distinta a como históricamente ha funcionado este país. Lo vamos a hacer con ustedes, con los actores hombres y mujeres del campo. Esto no es una no es una estrategia en donde el Gobierno viene les promete y les incumbe, esa no es la forma como vamos a actuar. Pero eso no es fácil, porque eso también implica un cambio muy grande por parte de ustedes los verdaderos actores de esta transformación del campo en Colombia. No se trata de que esperen que el Gobierno les prometa y que ustedes se limiten a constatar que les incumplen, y parte de ese incumplimiento, no todo, se debe a que no se escuchó a quién había que escuchar, a ustedes, los que están en la tierra, los que están en el campo, los que están en los municipios, los que están afrontando una dura realidad de un país terriblemente desigual. Porque la meta en el fondo de todo esto es cerrar esa inmensa brecha rural urbana que se ha tomado como parte del panorama colombiano.

Cecilia López, ministra de Agricultura.